Boca derrotó 2-0 a Talleres y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura

En la Bombonera

Con un doblete de Miguel Merentiel, Boca se impuso 2-0 frente a Talleres de Córdoba en un partido bravísimo en La Bombonera este domingo por la noche.

Boca cumplió los deberes y se llevó la victoria 2-0 frente a Talleres de Córdoba gracias a un doblete de Miguel Merentiel. De esta forma, aseguró su lugar en los cuartos de final. Enfrentará la próxima semana a Argentinos Juniors en La Bombonera, en horario y día a definir. En el primer minuto de juego, la presión de Talleres surtió efecto y casi encontró el gol en dos oportunidades. Primero con un remate débil de Ortegoza. Luego, una mala salida de Marchesín le quedó a Rick, que trató patear al arco y casi convierte el primer tanto. Nuevamente Rick trató sorprender al arquero de Boca, que contuvo el remate sin dar rebote. En los primeros cinco minutos, siguen 0 a 0. Ortegoza trató desde afuera del área, pero su disparo terminó muy lejos del arco. A los nueve minutos, llegó la más clara de Boca. El chileno Palacios recuperó en terreno rival, salió el contragolpe y Merentiel cedió a Giménez, que sin marca falló una chance clara tirando el balón fuera del arco. Foto: Infobae. A los 23 minutos, el elenco cordobés toqueteó de un lado a otro y casi consiguió el primer tanto. Rick quedó mano a mano con Marchesín, pero el arquero adivinó la intención y el partido sigue 0 a 0. A los 28 minutos, Boca consiguió la ventaja en el partido. Un tiro de esquina de Leandro Paredes cayó en la cabeza de Lautaro Di Lollo, cuyo remate pegó en el travesaño. Sin embargo, en el rebote Merentiel anotó el 1-0.

ASEGURÓ LA BESTIA Y GOL DE BOCA 🔵🟡 Tras un córner de Paredes, Di Lollo ganó de arriba y la pelota dio en el travesaño y se metía, pero apareció Merentiel para segurar el 1 a 0 ante Talleres Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉… pic.twitter.com/yTgd3Zb928 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

A los 38 minutos, Paredes cometió una dura infracción contra uno de los volantes de la “T” y se ganó la tarjeta amarilla.

A los 42 minutos, volvió a avisar Boca. Esta vez Carlos Palacios intentó una chilena, pero Guido Herrera contuvo el remate.

Un minuto más tarde, un centro atrás de Schott pegó en el brazo de Exequiel Zeballos y el árbitro Zunino marcó penal.

Foto: Boca.

Marchesín adivinó la intención y le contuvo el remate a Cáceres, el ejecutante del equipo. Tras los primeros 45 minutos, Boca sigue arriba.

Boca recuperó rápido y en 25 segundos del segundo tiempo, llegó un centro preciso de Lautaro Blanco al corazón del área y Merentiel solamente metió el botín para el 2-0.

DOBLETE DE LA BESTIA 🔵🟡 En el arranque del segundo tiempo Blanco metió el centro y Merentiel la mandó adentro para el 2 a 0 de Boca ante Talleres Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/6GReB4H5hG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2025

A los 13 minutos, una pared entre Zeballos y Merentiel dejó al primero mano a mano con el arquero, pero su disparo dio en el palo derecho. En el rebote, Milton Giménez no consiguió empujar para el tercero.

Federico Girotti, exjugador de River, casi descontó de cabeza. Sin embargo, su remate dio en el travesaño.

A los 23 minutos del complemento, nuevamente Giménez se erró un gol increíble debajo del arco. Herrera adivinó la intención y evitó la caída de su arco.

Boca controló el tramo final del partido y cerró la victoria 2-0. Ahora se le vendrá Argentinos Juniors en la próxima instancia.

Formaciones confirmadas:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Miguel Ángel Navarro; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Camilo Portilla, Mateo Cáceres; Luis Angulo y Rick Lima Morais. DT: Carlos Tevez. Fuente: El Once

