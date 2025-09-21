Nogoyá Times

    Boca enfrenta a Central Córdoba por el Clausura: hora, TV y formaciones

    Desde las 21.15, el equipo de Miguel Ángel Russo recibe al Ferroviario en La Bombonera. Boca buscará consolidar su levantada en el Torneo Clausura y sumar puntos clave en la tabla anual.
    Este domingo, desde las 21.15, Boca Juniors recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera por el Torneo Clausura 2025. El árbitro será Yael Falcón Pérez y el partido se verá por ESPN Premium.

     

    El Xeneize atraviesa un momento de recuperación luego de superar su peor racha histórica de 12 partidos sin ganar. Con tres victorias consecutivas ante Independiente Rivadavia (3-0), Banfield (2-0) y Aldosivi (2-0), más un empate valioso frente a Rosario Central (1-1), el equipo de Miguel Ángel Russo logró reposicionarse en la tabla. Actualmente está tercero en la Zona A con 13 puntos y segundo en la Tabla Anual con 46, igualando a Central pero con un partido más.

    La Bombonera

    Uno de los pilares del repunte es el mediocampista Leandro Paredes, de gran presente y fundamental en el armado del juego.

     

    Cambios obligados

    Russo mantendrá el esquema 4-4-2 pero introducirá dos variantes. Agustín Marchesín volverá al arco en lugar de Leandro Brey, mientras que Milton Giménez reemplazará a Edinson Cavani, quien sufrió una distensión en el psoas derecho y quedó descartado.

     

    Así, Boca formará con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

     

     

    El presente de Central Córdoba

    Por su parte, Central Córdoba, bajo la conducción de Omar De Felippe, suma tres victorias, cuatro empates y una derrota, con la misma cantidad de puntos que Boca en el Clausura. Sin embargo, está un puesto por debajo en la tabla por diferencia de gol.

     

    El Ferroviario llega tras caer ante Deportivo Riestra en el torneo local y frente a Vélez en la Supercopa Argentina, aunque previamente había mostrado solidez, sumando seis puntos como visitante en el Clausura.

     

    El equipo santiagueño alineará a: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi; Gastón Verón.

    Miguel Ángel Russo

    Los datos del partido

    Hora: 21.15

    Estadio: La Bombonera

    TV: ESPN Premium

    Árbitro: Yael Falcón Pérez Fuente: El Once

