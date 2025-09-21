Boca enfrenta a Central Córdoba por el Clausura: hora, TV y formaciones

El Xeneize atraviesa un momento de recuperación luego de superar su peor racha histórica de 12 partidos sin ganar. Con tres victorias consecutivas ante Independiente Rivadavia (3-0), Banfield (2-0) y Aldosivi (2-0), más un empate valioso frente a Rosario Central (1-1), el equipo de Miguel Ángel Russo logró reposicionarse en la tabla. Actualmente está tercero en la Zona A con 13 puntos y segundo en la Tabla Anual con 46, igualando a Central pero con un partido más.

La Bombonera

Uno de los pilares del repunte es el mediocampista Leandro Paredes, de gran presente y fundamental en el armado del juego.

Cambios obligados

Russo mantendrá el esquema 4-4-2 pero introducirá dos variantes. Agustín Marchesín volverá al arco en lugar de Leandro Brey, mientras que Milton Giménez reemplazará a Edinson Cavani, quien sufrió una distensión en el psoas derecho y quedó descartado.

Así, Boca formará con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El presente de Central Córdoba

Por su parte, Central Córdoba, bajo la conducción de Omar De Felippe, suma tres victorias, cuatro empates y una derrota, con la misma cantidad de puntos que Boca en el Clausura. Sin embargo, está un puesto por debajo en la tabla por diferencia de gol.

El Ferroviario llega tras caer ante Deportivo Riestra en el torneo local y frente a Vélez en la Supercopa Argentina, aunque previamente había mostrado solidez, sumando seis puntos como visitante en el Clausura.

El equipo santiagueño alineará a: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi; Gastón Verón.

Miguel Ángel Russo

Los datos del partido

Hora: 21.15

Estadio: La Bombonera

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com