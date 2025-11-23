Boca recibe a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura

Boca se metió en los octavos de final del Torneo Clausura luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing.

Esto les permitió también finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha, luego de ganar sus últimos cuatro partidos: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, por lo que ahora no hay nada que les permita soñar con seguir avanzando.

Rosario Central y Estudiantes de La Plata

Rosario Central recibirá este domingo a Estudiantes de La Plata, en un tenso cruce correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

📋 Concentrados 🆚 Estudiantes (LP) para los Octavos de Final del #TorneoBetano | Clausura 2025 #VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/pzvW8EwL1q — Rosario Central (@RosarioCentral) November 22, 2025

Rosario Central llega a este encuentro como el gran candidato, ya que viene de terminar primero en la Zona B con 31 puntos, lo que le permitió conseguir además la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes de La Plata, por su parte, se encuentra en un muy flojo momento debido a que cosechó muy malos resultados en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Así fue como entró por la ventana a los playoffs, pero no consiguió boleto para ninguna competencia internacional el año que viene.

📋 Los futbolistas convocados para los Octavos de Final del Torneo Clausura. pic.twitter.com/hNCkb9Px8k — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 22, 2025

Ambos clubes mantienen mucha tensión en la previa a este encuentro. Esto se debe al título de Campeón de Liga que la AFA le dio a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual, situación que fue repudiada en las redes sociales por Estudiantes de La Plata. Incluso la AFA obligó a Estudiantes a que le realice un pasillo a su rival en reconocimiento por este “logro”. Fuente: El Once

