Boca recupera a dos piezas clave y los suma al viaje para el debut en la Copa Libertadores

En ese contexto, Boca incluyó en la lista a Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, quienes acompañarán al grupo en este primer compromiso internacional. Ambos atraviesan la etapa final de sus respectivas recuperaciones.

La decisión del cuerpo técnico de Boca apunta a integrarlos progresivamente al plantel, en un tramo clave del calendario que combina competencia local e internacional.

Dos regresos que marcan el ritmo del plantel

El caso de Marchesín aparece como uno de los más seguidos. El arquero intentó acortar los plazos para estar disponible en este partido, aunque finalmente no llegará en condiciones de competir.

El propio jugador evaluó la posibilidad de reaparecer tras una lesión muscular, pero los tiempos de recuperación hicieron que se priorice la cautela para evitar una recaída.

Agustín Marchesín.

Por eso, su presencia en la delegación tiene como objetivo acompañar al grupo y continuar con su puesta a punto.

Zeballos, más cerca de volver a jugar

Por su parte, Zeballos atraviesa una instancia más avanzada en su recuperación. El delantero ya participó de trabajos con pelota y sumó minutos en una práctica de fútbol con juveniles.

Este tipo de ejercicios suele ser el paso previo al regreso a la competencia oficial, por lo que su vuelta podría concretarse en el corto plazo.

Zeballos viaja con el grupo.

En ese sentido, su inclusión en el viaje de Boca también responde a la intención de integrarlo nuevamente al ritmo del equipo.

Un calendario exigente por delante

El regreso progresivo de ambos futbolistas se da en un momento exigente para Boca, que afrontará una seguidilla de partidos entre el torneo local y la Copa Libertadores.

En los próximos días, el equipo tendrá compromisos importantes que podrían marcar su rumbo en ambas competencias, con clásicos y encuentros internacionales en agenda.

Por eso, el cuerpo técnico busca recuperar piezas clave para ampliar las variantes y sostener el rendimiento del plantel en este tramo de la temporada. Fuente: El Once

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