Boca se fue silbado de La Bombonera tras empatar 0 a 0 con Platense

Leandro Paredes, de muy irregular encuentro al igual que sus compañeros, fue reemplazado por molestias en el tobillo y encendió las alarmas de cara al próximo encuentro ante Racing (el viernes nuevamente como local). Tras una larga inactividad por lesión, Edinson Cavani ingresó en el complemento, pero no pudo llevar peligro al área rival.

Platense, con un esquema muy sacrificado y anulando por completo cualquier intento de su rival, encontró en su arquero Matías Borgogno a una de las grandes figuras. El Calamar se mostró ordenado en defensa e incomodó con varios contragolpes, aunque no dispuso de situaciones de real peligro frente al arco de Boca.

La falta de profundidad y la escasez de ideas ofensivas de Boca generaron descontento entre los hinchas, quienes despidieron al equipo con silbidos al término del encuentro.

Seguí las incidencias del partido

FINAL DEL PARTIDO

45’ST: se juegan 5 minutos más

38’ST: último cambio en Boca Juniors

Ingresa Milton Delgado por Leandro Paredes, quien salió con molestas en su tobillo derecho.

32’ST: dos cambios en Platense

Salen Mainero y Zapiola e ingresan Nicolás Rematar y Santiago Dalmasso, jugador surgido de las inferiores de Boca y a préstamo en el Calamar.

23’ST: Cavani casi convierte

Tras una estupenda habilitación de Aranda, el uruguayo intentó picársela al arquero Borgogno, pero la acción fue desestimada por offside.

21’ST: Gelini casi convierte en la primera que toca

Tras un buen centro de Blanco, el juvenil de Boca cabeceo con el arquero a medio camino y la pelota salió apenas por encima del travesaño.

20’ST: triple cambio en Boca Juniors

Salen Merentiel, Ángel Romero y Barinaga y en sus lugares ingresan Edinson Cavani, Gonzalo Gelini y Marcelo Weigandt.

16’ST: doble cambio en Platense

Afuera Hereda y Amarfil y quienes ingresaron en sus lugares fueron Tomás Nasif y Martín Barrios.

14’ST: cambio en Boca Juniors

Ingresa Tomás Aranda en lugar de Lucas Janson.

7’ST: Matías Borgogno recibe asistencia

El arquero de Platense pidió atención médica por una molestia en su pantorrilla derecha.

2’ST: Boca Juniors tuvo el gol en dos oportunidades

Primero con Janson, tras un regalo de Amarfil, pero demoró su remate y lo tapó Borgogno. Luego, Merentiel entró al área y remató cruzado, apenas desviado.

Comenzó el segundo tiempo

Sin cambios, Boca y Platense disputan el complemento en La Bombonera.

46 minutos: final del primer tiempo

38 minutos: Di Lollo fue amonestado

El defensor es el primero en recibir la tarjeta amarilla de Boca Juniors, tras una fuerte entrada sobre Saborido.

32 minutos: Janson tuvo el gol de Boca

La más clara del Xeneize estuvo en la cabeza del delantero, quien conectó de manera perfecta un gran centro de Ángel Romero, pero se topó con una estupenda reacción del arquero Borgogno.

30 minutos: todo Platense reclamó penal

Barinaga tocó la pelota con el codo y si bien el árbitro Zunino aguardó el llamado del VAR, la acción fue desestimada.

25 minutos: Amarfil probó desde lejos

Boca Juniors no puede recuperar la pelota y Platense se beneficia con los toques cortos. Tras generar un mal retroceso en el Xeneize, el mediocampista del Calamar intentó con un remate de media distancia, que se fue desviado.

17 minutos: Boca lo tuvo con Williams Alarcón

El Xeneize recuperó una pelota en campo rival y el chileno terminó la jugada con un remate de media distancia, que tapó abajo el arquero Matías Borgogno.

10 minutos: el palo le negó el gol a Saborido

Muy pasivo, Boca le dejó servido el gol a Platense. Zapiola bajó una pelota aérea para Saborido, quien controló, se sacó de encima la marca de Di Lollo y remató de zurda, al poste.

5 minutos: Boca Juniors controla la pelota

Sin generar demasiado peligro, el Xeneize tiene absoluto dominio de la posesión. Platense espera e intenta contragolpear.

Comenzó el partido. Fuente: El Once

