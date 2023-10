Boca ya tiene fecha y sede para enfrentar a Talleres de Córdoba por Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina dio a conocer las fechas y las sedes de los cruces de cuartos de final donde, entre ellos, Boca enfrentará a Talleres de Córdoba el próximo domingo 15 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Tras una noche histórica donde el “Xeneize” eliminó por penales al Palmeiras de Brasil y accedió a la final de la Copa Libertadores, la Copa Argentina confirmó las fechas y sedes de los cruces de cuartos de final donde el equipo de Jorge Almirón chocará con el “Matador” dentro de este mes de espera para la tan ansiada definición continental en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza será la sede del encuentro entre Boca y Talleres de Córdoba que se disputará el próximo domingo 15 de octubre a las 21.10.

El ganador de este cruce jugará ante el vencedor de Huracán – Estudiantes de La Plata, que tendrá lugar el viernes 13 a las 17 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Por el otro lado del cuadro, el martes 10 San Lorenzo de Almagro se enfrentará con San Martín de San Juan en el Estadio “La Pedrera” de San Luis desde las 17 horas mientras que Defensa y Justicia y Chaco For Ever definirán el otro boleto en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe a las 21.10 horas del miércoles 11.

Estos cruces se darán en medio de la fecha FIFA por Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con lo cual, cuatro de los cinco equipos de la Liga Profesional que siguen en la Copa Argentina tendrán bajas. En Boca, Frank Fabra se sumará a la selección colombiana y Leandro Brey estará con el Sub 23.

Por su parte, en Talleres de Córdoba, Matías Galarza y Ramón Sosa no estarán presentes ya que irán a la selección paraguaya mientras que Matías Catalán se sumará a la chilena. En Estudiantes no contarán con Gastón Benedetti que estará con el Sub 23 y Javier Altamirano que viajará a Chile al igual que Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría que no estarán disponibles en Huracán.

En San Lorenzo, Adam Bareiro no estará presente ya que se irá a la selección de Paraguay y, por su parte, Gonzalo Luján se sumará al Sub 23. A su vez, San Martín de San Juan, Defensa y Justicia y Chaco For Ever contarán con todos sus jugadores. Fuente: El Once