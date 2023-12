Bono de $55.000 para jubilados en enero 2024: los requisitos para acceder

El Gobierno de Javier Milei confirmó la continuidad del bono variable de refuerzo para jubilados y pensionados de hasta $55.000 otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante enero 2024.

Bono para jubilados ANSES: ¿cuáles son los requisitos para cobrarlo en enero 2024?

ANSES pagará el bono de hasta $55.000 a aquellos jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. Tras su última actualización en diciembre, el piso asciende a $105.713.

El monto extra que entregará ANSES será variable de acuerdo con los ingresos percibidos, para igualar las jubilaciones en $160.713. Por ende, así quedaría la escala:

Jubilados con haberes de $105.000: cobrarán $55.000.

Jubilados con haberes de $110.000: cobrarán $50.000.

Jubilados con haberes de $120.000: cobrarán $40.000.

Jubilados con haberes de $130.000: cobrarán $30.000.

Jubilados con haberes de $140.000: cobrarán $20.000.

Bono para jubilados en enero 2024: ¿qué categorías de ANSES lo cobran?

El bono de hasta $55.000 se abonará en el primer mes 2024 a las siguientes categorías de beneficiarios previsionales:

Jubilados con haberes mínimos (ingresos hasta $ 160.000).

Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Pensión no Contributiva por Vejez.

Pensión no Contributiva por Invalidez.

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os.

Pensiones Graciables a cargo de ANSES.

Otras Pensiones no Contributivas.