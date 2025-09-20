Bono y aumento de ANSES: qué beneficiarios cobrarán hasta $500.000

El monto total que recibirán los beneficiarios dependerá de las prestaciones que perciban y de algunos requisitos específicos. Entre las ayudas que se pueden acumular, se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Complemento Leche del programa Mil Días, la Tarjeta Alimentar y el Programa Volver al Trabajo, creado a partir de la disolución del Plan Potenciar Trabajo. Juntas, estas prestaciones permiten superar el medio millón de pesos, lo que se convierte en un alivio para miles de familias.

Requisitos y cómo acceder al bono de ANSES

Para poder acceder al bono de hasta $ 500.000 en septiembre de 2025, los titulares deberán cumplir con una serie de requisitos clave. En primer lugar, aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un monto base de $ 115.087, de los cuales el 20% se retiene, es decir, $ 92.070 se entregarán de forma directa. A este monto se le sumarán otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos menores a cargo. Si se tienen tres hijos, el valor de la tarjeta será de $ 108.062.

Aparte de estos dos beneficios, el Complemento Leche del programa Mil Días asigna $ 42.711 a hogares con niños de hasta tres años, mientras que quienes formaban parte del anterior Plan Potenciar Trabajo pueden acceder al Programa Volver al Trabajo, que otorga $ 78.000. Si se combinan todos estos beneficios, el total puede superar los $ 500.000, alcanzando los $ 504.983.

Aumento de la AUH y otros beneficios en octubre

El bono otorgado por ANSES en septiembre de 2025 también implica un ajuste en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre. De acuerdo con la inflación del mes de agosto, el monto de la AUH se incrementará un 1,88%, lo que elevará su valor mensual de $ 115.064,73 a $ 117.250,96 por hijo o hija. Es importante recordar que ANSES retiene un 20% de este monto, el cual se libera a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH, lo que significa que el monto neto que se recibe mensualmente será de $ 93.800,77.

El aumento de la AUH y la entrega del bono adicional son una respuesta directa a la difícil situación económica que atraviesan muchos hogares argentinos. Las medidas son una ayuda directa a las familias más vulnerables, que se beneficiarán de los ajustes en el marco de la Ley de Movilidad y los diferentes programas sociales impulsados por ANSES. Sin embargo, el hecho de que los montos varíen dependiendo de la cantidad de hijos y otras condiciones demuestra la flexibilidad de las políticas implementadas por el organismo previsional.

Requisitos para acceder a la AUH y otros programas

Para poder acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre de 2025, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos más importantes es no registrar ingresos mensuales superiores a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que actualmente está fijado en $ 322.000. Además, quienes soliciten la AUH deben ser argentinos o tener al menos dos años de residencia en el país si son extranjeros.

Otro de los requisitos es que el solicitante debe ser soltero y tener hijos menores de 18 años. No existe límite de edad para hijos con discapacidad. Quienes cumplan con estas condiciones podrán acceder a la AUH y, dependiendo de su situación, combinarla con otros beneficios como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche para superar los $ 500.000 en total. (Con información de El Cronista)

