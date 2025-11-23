Boulevard Rock 2025

Nogoyá
En el marco del día de la música se realizó una nueva edición del ciclo Boulevard Rock, con la participación de Aquellos que Están Allá, Patota y Viejo Verde, tres bandas que aportaron su talento y fortalecieron este espacio de encuentro cultural.
El Municipio continúa acompañando iniciativas que promueven el desarrollo artístico local y consolidan la identidad cultural de nuestra comunidad.
