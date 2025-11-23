Nogoyá Times

    Boulevard Rock 2025

    En el marco del día de la música se realizó una nueva edición del ciclo Boulevard Rock, con la participación de Aquellos que Están Allá, Patota y Viejo Verde, tres bandas que aportaron su talento y fortalecieron este espacio de encuentro cultural.
    El Municipio continúa acompañando iniciativas que promueven el desarrollo artístico local y consolidan la identidad cultural de nuestra comunidad.
    Puede ser una imagen de saxofón y guitarra
    Puede ser una imagen de altavoz, trompeta, guitarra, acordeón, saxofón y texto
    Puede ser una imagen de una o varias personas, clarinete, saxofón, trompeta, guitarra, altavoz, acordeón y texto
    Puede ser una imagen de saxofón, guitarra, acordeón y texto que dice "IROUIA"
    Puede ser una imagen de una o varias personas, multitud y calle
    Puede ser una imagen de guitarra, trompeta, saxofón, altavoz y acordeón
    Puede ser una imagen de guitarra, acordeón y saxofón

