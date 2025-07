Bullrich volvió a criticar a Villarruel: “Que se ponga del lado de la gente”

“La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítimo, porque no estaba convocada’. Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas que querían ver al presidente subiéndose a un helicóptero”, manifestó Bullrich ante los presentes.

"Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas" Patricia #Bullrich volvió a apuntar contra Victoria #Villarruel, dijo que "debería haberse puesto a la cabeza y decir que no iba a estar frente a una sesión que no es legal" y concluyó: "Es simple". pic.twitter.com/Vx5YyPBH2V — Noticiasdel6.com (@noticiasdel6) July 11, 2025

En el mismo discurso, agregó: “Si imprimimos de nuevo billetes, toda la plata que le va a entrar a alguien por este bolsillo, se la va a ir por este. Basta de hacer lo que se hizo durante años y salió mal”.

La controversia se desató tras la sesión del juevers en el Senado, donde se aprobaron leyes vinculadas a mejoras en jubilaciones, reactivación de la moratoria previsional y declaración de la emergencia en discapacidad. Desde el oficialismo, se puso en duda la validez del tratamiento, al entender que se requerían dos tercios de los votos. No obstante, la oposición logró avanzar con mayoría simple.

En ese marco, Bullrich utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para volver a cargar contra Villarruel. En su mensaje, la acusó de ser “cómplice del kirchnerismo destructor”. “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, escribió la funcionaria.

La respuesta de Victoria Villarruel no se hizo esperar. “El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal“, sostuvo.

Además, la vicepresidenta apuntó directamente a la historia política de Bullrich y su accionar durante las últimas décadas. “Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras ud. pululaba de partido en partido”, lanzó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com