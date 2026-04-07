Buscan una familia residente en Entre Ríos para un niño de 3 años

“Esta convocatoria pública está destinada a adultos/as residentes en Entre Ríos y permanecerá abierta hasta el viernes 17 de abril. Quienes estén interesados/as en postularse deben completar el formulario al que se accede desde el perfil @ruaer_mpd y en la página mpd.jusentrerios.gov.ar”.

Desde el organismo remarcan la importancia de contar con postulantes comprometidos, capaces de ofrecer un entorno seguro y afectivo. La búsqueda se orienta a personas que dispongan del tiempo necesario para acompañar activamente la crianza, en un proceso que requiere dedicación sostenida y responsabilidad.

Un llamado a la responsabilidad y el acompañamiento

“El niño necesita una familia que cuente con disponibilidad de tiempo y una red de apoyo sostenida para asumir su crianza, procurando cuidados especiales al presentar una discapacidad que condiciona algunos aspectos de la vida cotidiana. Requiere, por lo tanto, de acompañamientos y apoyos para poder desarrollar sus actividades diarias”.

El caso presenta particularidades que hacen imprescindible el acompañamiento constante de adultos responsables. El niño atraviesa situaciones de salud que requieren atención interdisciplinaria, por lo que quienes asuman su cuidado deberán garantizar la continuidad de estos tratamientos y espacios de contención.

El derecho a crecer en familia

“Actualmente cuenta con abordajes de salud interdisciplinarios, espacios terapéuticos de estimulación y asiste al jardín en horarios reducidos. Es importante que quienes se postulen acompañen y garanticen el sostenimiento de estos espacios. Desde hace tiempo se encuentra viviendo con una Familia de Abrigo, la cual brinda los cuidados fundamentales que requiere, de manera amorosa, responsable y significativa. Sin embargo, él tiene el derecho de incorporarse a una familia que lo elija e integre como hijo”.

Desde el RUAER subrayan que la medida es transitoria y que el objetivo final es su integración definitiva a un hogar adoptivo.

La convocatoria representa una oportunidad para transformar la vida de un niño y también la de quienes decidan asumir este desafío. Las autoridades destacan que el proceso de adopción implica compromiso, empatía y preparación, pero sobre todo la voluntad de construir un vínculo basado en el amor y el respeto. Fuente: El Once

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