Calendario de ANSES y el Carnaval: cómo afectan los feriados al pago a jubilados

Calendario de pagos

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el miércoles continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento, dio a conocer Anses.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

-Titulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

-Titulares con documentos terminados en 5.

Asignación por Embarazo

-Titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Prenatal

-Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro. Fuente: El Once

