Calendario de pagos ANSES en octubre: fechas de cobro de jubilados y AUH

Jubilados: cuánto cobro en octubre con el nuevo aumento

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue de 1,9%, pero desde el organismo previsional informaron que el ajuste será de 1,88%. La diferencia se debe a que los ajustes toman en cuenta dos dígitos para las actualizaciones.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 331.037

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $ 298.408

Anses

ANSES: cuánto cobra la AUH con aumento en octubre

Con el aumento por la inflación registrada en agosto, los titulares pasarán a cobrar un haber bruto de $ 117.229. Sin embargo, del total se liquidará el 80% equivalente a $ 93.783. y el 20% restante aguardará la presentación de la Libreta AUH.

Pensión Madre de 7 hijos: $ 396.298.

Calendario de pagos ANSES para jubilados, pensionados y AUH

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubre

DNI terminados en 1: a partir del 9 de octubre

DNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre

DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubre

DNI terminados en 4: a partir del 14 de octubre

DNI terminados en 5: a partir del 15 de octubre

DNI terminados en 6: a partir del 16 de octubre

DNI terminados en 7: a partir del 17 de octubre

DNI terminados en 8: a partir del 20 de octubre

DNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de octubre

AUH

Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1

Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 2

Martes 14 de octubre: DNI terminados en 3

Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 4

Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 5

Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 6

Lunes 20 de octubre: DNI terminados en 7

Martes 21 de octubre: DNI terminados en 8

Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 9 (El Cronista)

