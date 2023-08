Calendario electoral: ¿cómo continúa el cronograma?

Elecciones 2023: después de la PASO, ¿qué provincias votarán a sus gobernadores?

Después de la realización de las elecciones primarias a nivel nacional, tres provincias del interior argentino definirán a sus gobernadores:

Santa Fe: la provincia de Santa Fe ya votó en las PASO de sus cargos locales: tanto las primarias provinciales como las municipales se desarrollaron en fechas desdobladas a los comicios nacionales, mientras que las generales de la provincia se llevará a cabo el 10 de septiembre.

Chaco: el pasado domingo 18 de junio, los chaqueños fueron a las urnas en el marco de las PASO provinciales, donde se definieron los candidatos a gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes y concejales de todos los municipios de cara los comicios generales de la provincia, estipulados para el 17 de septiembre.

Mendoza: el 24 de septiembre es la fecha fijada para las elecciones generales en Mendoza, donde se elegirán los cargos de gobernador, vicegobernador, senadores y diputados provinciales.

Cuáles son los documentos válidos para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNI), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del gobierno nacional establece que “se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar”. Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com