Calor intenso y bajas probabilidades de lluvia: hay cinco departamentos de Entre Ríos en alerta amarilla

El pronóstico anticipa que se mantendrán las altas temperaturas en Paraná, con alguna probabilidad de lluvia para el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, correspondiente a este jueves 5 de febrero y a los próximos días, en el que se anticiparon altas temperaturas, baja probabilidad de lluvias y condiciones mayormente estables.

Según el reporte oficial, este jueves se presenta con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y los 36 grados. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, mientras que los vientos se registran leves a moderados, predominando del sector norte.

Para el viernes, el organismo nacional indica que se esperan tormentas aisladas, principalmente durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas se ubicarán entre los 25 y los 31 grados, con probabilidad de lluvias estimada entre el 10 y el 40 por ciento. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 59 kilómetros por hora.

Para el sábado, de acuerdo al pronóstico, las condiciones mejoraron notablemente. El SMN señala que el cielo se mantendrá mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima descenderá hasta los 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 31 grados, manteniéndose el ambiente caluroso durante la tarde.

En tanto, para el domingo se anticipa una jornada plenamente soleada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 35 grados. No se esperan lluvias y los vientos continuarán siendo leves, lo que favorecerá la persistencia del calor en la región.

El informe extendido también advierte que el inicio de la próxima semana mantendrá la misma tendencia. Para el lunes y martes se pronostican temperaturas máximas cercanas a los 35 y 36 grados, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. En ambos días se registrarán ráfagas de viento moderadas.

Finalmente, el SMN indica que el miércoles la temperatura máxima se ubicará en torno a los 33 grados, con una mínima cercana a los 19, manteniéndose condiciones similares, sin lluvias significativas previstas.

Alerta amarilla

Por otra parte, hay cinco departamentos de la provincia de Entre Ríos que están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor. Ellos son Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay.

El resto del territorio entrerriano permanece sin alerta. Para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 26° de mínima y 36 de máxima. Mientras que en Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se esperan 24 grados de mínima y 36 grados de máxima. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com