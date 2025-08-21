Cambio de huso horario en Argentina fue aprobado en Diputados: cuándo se aplicaría

La iniciativa fue aprobada con 151 a favor y 66 en contra y 8 abstenciones deberá ser tratada en el Senado para que se convierta en ley. Si se aprueba el cambio tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial.

El proyecto

El proyecto consensuado en base a las iniciativas de los diputados de la UCR Julio Cobos, de Innovación Federal, Pamela Calletti, de UxP, Gisela Marziotta, y de Encuentro Federal, Oscar Agost Carrreño.

El proyecto fija que se establece como hora oficial en todo el territorio del país “la del huso horario de cuatro (4) horas al Oeste del meridiano de Greenwich, en concordancia con la que le corresponde a la República Argentina dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios”

Julio Cobos. Diputados

“Establézcase la hora correspondiente al huso horario de tres (3) horas al Oeste de meridiano de Greenwich durante la época correspondiente al periodo estival, atendiendo a razones debidamente justificadas que así lo aconsejen”, señala el texto aprobado.

También fija que el período invernal comenzará el primer domingo de abril a las cero (00:00) hora; y el período estival, el primer domingo de septiembre de cada año a la cero (00:00) hora”.

La iniciativa fija que el Gobierno Nacional invitará a los países integrantes del MERCOSUR a establecer sus horas oficiales, dentro de sus respectivos husos horarios, coordinando sus fechas de modificación a fin de facilitar, entre otras, las relaciones de sus actividades comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte.

También fija que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación que designe, realizará periódicamente los estudios pertinentes que permitan evaluar las consecuencias de la implementación del cambio de la hora oficial.

Huso horario. Archivo

Consumo energético y antecedentes

Si bien las empresas del sector sostienen que el ahorro energético sería marginal, un informe del CONICET presentado en 2022 en la Legislatura de Mendoza indica lo contrario. La investigación señaló que la adopción del huso UTC -4 podría reducir significativamente el consumo de electricidad en distintos ámbitos, como las aulas escolares, donde el gasto bajaría de 104,3 kWh con UTC -3 a 59,7 kWh con UTC -4.

En décadas anteriores, Argentina aplicó cambios horarios vinculados a la crisis energética, con el propósito de optimizar el uso de la luz natural. La propuesta actual retoma este debate, aunque ahora sumando la perspectiva de la salud pública y la calidad de vida de la población. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com