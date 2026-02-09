Capturaron en una localidad entrerriana a un prófugo por homicidio en Rosario

Según se informó oficialmente, los efectivos fueron advertidos sobre la posible presencia en la zona de un hombre con pedido de captura vigente por un hecho de homicidio ocurrido en 2025. A partir de esa información, se organizó un grupo de trabajo que inició tareas de campo y logró ubicar un inmueble donde se encontraría el sospechoso.

Tras el operativo de identificación, los uniformados localizaron a cuatro hombres. Al verificar los datos personales, uno de ellos resultó ser Carlos Joel del Valle, de 23 años, con domicilio en Rosario, provincia de Santa Fe. De acuerdo a los registros judiciales, el joven tenía un pedido de detención con fecha 9 de enero de 2026, emitido por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, en el marco de la causa por el homicidio de Adriel Páez.

Intervención judicial

Confirmada la situación, se dio intervención a la fiscal Flavia Villanueva, a cargo de la Fiscalía de Victoria, quien dispuso el inmediato traslado del detenido a la Alcaidía de la Jefatura Departamental. Asimismo, ordenó que los tres acompañantes fueran alojados en la misma dependencia en calidad de encubridores, quedando también a disposición de la Justicia.

Foto ilustrativa

Sobre el hecho

Un joven de 22 años fue asesinado a puñaladas en Rosario en medio de una disputa por una casa tomada en abril del 2025. Además, dos personas resultaron heridas. El hecho se desencadenó en una propiedad ubicada en Chaparro al 1600, donde un grupo de cuatro jóvenes habría intentado usurpar la vivienda. Sin embargo, se desconoce cómo fue que ocurrió todo. El episodio escaló y, de acuerdo con las fuentes policiales consultadas por La Capital, tres de ellos terminaron heridos con armas blancas.

Adriel Pablo Páez fue hallado malherido la mañana siguiente por un vecino a la vuelta de la vivienda. De esta manera, lo trasladaron de urgencia al Policlínico San Martín. Desde allí, fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció cerca de las 7.30 del martes como consecuencia de una puñalada en el abdomen.

El caso siendo materia de investigación, ya que no está claro cómo se desencadenó la disputa. Una de las hipótesis que se manejan es que los propios participantes del intento de usurpación se habrían enfrentado entre ellos a cuchillazos, aunque esta versión aún no fue confirmada oficialmente.

Con respecto a los otros dos heridos, se sabe que uno de ellos es un hombre de 33 años, identificado como J.G., que fue asistido por una ambulancia del Sies y trasladado al HECA con un corte en el cráneo producido por un arma blanca. Tras recibir las curaciones necesarias, fue dado de alta.

La otra persona es un menor de edad, de 17 años, quien también fue llevado al HECA con una herida punzante en la zona lumbar. Permanece internado, bajo observación médica.

Cuando los agentes policiales llegaron al sitio señalado, no pudieron determinar el lugar exacto donde ocurrió la pelea. La zona, caracterizada por viviendas precarias y estructuras abandonadas, dificultó la intervención. Según informó La Capital, ningún residente atendió a los efectivos, por lo que la escena del crimen no pudo ser preservada ni señalizada, lo que complica aún más las tareas investigativas.

Páez, la víctima fatal, tenía antecedentes penales. Según indicaron fuentes del caso, estaba sindicado como autor de un homicidio previo y había fue herido de bala en otro incidente anterior. También, tanto él como Jesús G. aparecen vinculados a investigaciones por narcomenudeo, lo cual es considerado por los investigadores como un posible trasfondo del enfrentamiento ocurrido. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com