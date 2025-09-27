Caputo sobre el dólar: “Se cortó un kiosco de pocos, no es un cepo cambiario”

Tras el anuncio del Banco Central, Luis Caputo negó que se trate de un cepo y afirmó que la restricción al dólar cortó “un kiosco de unos pocos”. El ministro defendió la medida, habló del acuerdo con Estados Unidos y respondió a críticas del campo y de la oposición.

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que la medida anunciada por el Banco Central sobre el dólar equivaliera a un cepo cambiario. Afirmó que la disposición “cortó simplemente un kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados”.

El Banco Central restableció la restricción “cruzada” que impide a quienes compren dólar oficial operar luego con los financieros, como el dólar MEP o el contado con liquidación. La intención, según explicaron las autoridades, es frenar la operatoria conocida como “rulo”, que generaba ganancias por la diferencia entre ambos mercados.

Caputo remarcó que la medida ya tuvo un impacto positivo en la acumulación de divisas: “Ayer el Tesoro, de lo que liquidó el campo, pudo comprar el 25%. Hoy, con esta medida, compró el 77%. Compramos 1.345 millones solamente hoy, de un total que liquidó el agro de 1.745 millones”.

El funcionario subrayó que con esta decisión “se fortalece la solidez del Tesoro y el balance del Banco Central”.

Negociaciones con Estados Unidos

Caputo confirmó que el acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos demandó más de dos meses de negociaciones y que se trabajó intensamente con su equipo para cerrar la operación por 20 mil millones de dólares.

Milei, Georgieva y Caputo en un encuentro reciente en Nueva York.

“Siempre estuvimos tranquilos. Es verdad que la gente no, pero nosotros sabíamos en qué estábamos trabajando”, señaló a TN.

Críticas y declaraciones políticas

Durante la entrevista, el ministro volvió a cuestionar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien definió como “comunista”. También sostuvo que existió “un ataque político” que generó turbulencias financieras en la última semana.

Sobre las quejas de sectores agropecuarios por la baja de retenciones, Caputo respondió: “No es cierto que no se beneficiaron los productores. Tienen el precio más alto de la soja de los últimos 25 años y capitalizaron el 60% de la baja de las retenciones. Se exagera mucho el tema”.

Autocrítica y relación con gobernadores

Caputo también hizo una reflexión política luego de la derrota electoral en Buenos Aires: “Me considero responsable de parte del deterioro de la situación política porque como ministro debería haber estado más involucrado”.

Anticipó que se sumará más activamente a la mesa federal para reconstruir la confianza con gobernadores y legisladores, en el marco de las reformas tributarias y laborales que impulsa el Gobierno.

Finalmente, reveló un consejo recibido por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent: “La única cosa que me dijo fue ‘trabajen en la gobernabilidad, Toto’”. (con información de Clarín)

