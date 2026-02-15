Carnaval del País: 24 mil personas vibraron en la séptima noche de Gualeguaychú

Fin de semana largo

El Corsódromo de Gualeguaychú reunió a 24 mil personas en la primera jornada del fin de semana XXL. Hubo desfile de comparsas, After Billboard y show en vivo de Los Totora. El espectáculo continuará domingo y lunes desde las 21.30.

El Carnaval del País convocó a 24 mil personas en la séptima noche del fin de semana XXL en el Corsódromo de Gualeguaychú, donde comparsas, música en vivo y el After Billboard consolidaron una de las jornadas más convocantes del verano argentino. La primera noche del feriado largo comenzó pasadas las 21.30 y se extendió hasta la madrugada con un marco multitudinario y un clima de celebración.

La fiesta, considerada la más grande del verano en Argentina, volvió a desplegar su potencia artística y organizativa en el principal escenario a cielo abierto de la provincia. Desde temprano, el público colmó las tribunas y sectores VIP para presenciar un espectáculo que combinó brillo, creatividad y ritmo.

El desfile de comparsas marcó el eje central de la velada, con propuestas temáticas, vestuarios de alto impacto y coreografías sincronizadas que despertaron el aplauso constante del público. La energía se mantuvo firme durante toda la noche y culminó con música en vivo que hizo bailar a miles de asistentes.

Desfile de comparsas y show en vivo

La apertura estuvo a cargo de Marí Marí, del Club Central Entrerriano, que presentó “Genios”, una propuesta que combinó fantasía y despliegue escénico. Luego fue el turno de O’Bahía, del Club Pescadores, con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, que aportó colorido y dinamismo a la pasarela.

Más tarde, Papelitos presentó “Vivos”, con una puesta que destacó por su ritmo y creatividad, mientras que el cierre correspondió a Ará Yeví con “La resistencia”, que coronó la noche con una presentación de fuerte impronta visual. Cada comparsa aportó su identidad y consolidó la diversidad artística que caracteriza al Carnaval del País.

Tras el desfile, la celebración continuó con el After Billboard de Carnaval, que extendió la fiesta en el predio del Corsódromo. El broche musical estuvo a cargo de Los Totora, quienes ofrecieron un show enérgico que mantuvo al público bailando hasta entrada la madrugada.

Continúa la fiesta: horarios y precios

El Carnaval del País continuará este domingo 15 y lunes 16 de febrero con dos nuevas noches de desfile que comenzarán a las 21.30. El orden de salida para el domingo será: O’Bahía, Papelitos, Ará Yeví y Marí Marí; mientras que el lunes desfilarán Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O’Bahía.

En cuanto a las entradas, para no residentes el valor general durante el fin de semana XXL es de 40.000 pesos. Los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con tarifas diferenciadas: 30.000 pesos el domingo y 20.000 pesos el lunes. Además, el lunes se ofrecerá un descuento de 15.000 pesos por ubicación en sectores VIP al adquirir espacio para cuatro personas.

La boletería del Corsódromo permanecerá abierta tanto domingo como lunes desde las 9 hasta la finalización del espectáculo. También es posible adquirir las entradas de manera online a través de la plataforma oficial. De esta manera, el Carnaval del País reafirmó su convocatoria masiva y se proyectó hacia dos nuevas noches que prometieron repetir la magia y el despliegue artístico en el corazón de Gualeguaychú. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com