Chequeos periódicos y hábitos saludables, las recomendaciones para prevenir enfermedades cardiovasculares

    Desde el Ministerio de Salud de la Provincia detallaron acciones que ayudan a disminuir la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
    El Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de los controles periódicos para detectar a tiempo enfermedades como la hipertensión, y refuerza acciones para promover hábitos saludables que contribuyan a disminuir la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

    “La hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares son prevenibles con controles médicos regulares y hábitos saludables. Detectar a tiempo factores de riesgo permite tratamientos más simples, eficaces y menos costosos. Muchas veces, la presión arterial alta no genera síntomas, pero puede causar un Accidente Cerebro Vascular (ACV), insuficiencia cardíaca o daño renal si no se controla”, indicaron mediante un comunicado enviado a El Once,

     

    En este sentido indicaron que realizar chequeos médicos preventivos de manera regular es fundamental para mantener una buena calidad de vida y evitar futuras complicaciones de salud. La medición de la presión arterial, el control de los niveles de colesterol y el cálculo del riesgo cardiovascular son estrategias simples que permiten identificar alteraciones tempranas que, si no se tratan, pueden derivar en complicaciones más graves.

     

    En este marco, desde Salud se recomienda:

    *Mantener una alimentación equilibrada, evitando alimentos ultra procesados altos en azúcares y grasas.

    *Reducir el consumo de sal y alcohol.

    *Dejar de fumar.

    *Dormir bien y reducir el tiempo frente a pantallas.

    *Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada (caminar, andar en bicicleta).

     

    Si bien las enfermedades crónicas, en algunos casos, pueden presentarse a pesar de tener hábitos saludables, ya que pueden depender de factores genéticos o hereditarios, llevar adelante una vida activa y realizarse controles médicos regulares ayuda a mejorar su control y en algunos casos contribuye a retrasar el diagnóstico. Fuente: El Once

