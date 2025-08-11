Chequeos periódicos y hábitos saludables, las recomendaciones para prevenir enfermedades cardiovasculares

“La hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares son prevenibles con controles médicos regulares y hábitos saludables. Detectar a tiempo factores de riesgo permite tratamientos más simples, eficaces y menos costosos. Muchas veces, la presión arterial alta no genera síntomas, pero puede causar un Accidente Cerebro Vascular (ACV), insuficiencia cardíaca o daño renal si no se controla”, indicaron mediante un comunicado enviado a El Once,

En este sentido indicaron que realizar chequeos médicos preventivos de manera regular es fundamental para mantener una buena calidad de vida y evitar futuras complicaciones de salud. La medición de la presión arterial, el control de los niveles de colesterol y el cálculo del riesgo cardiovascular son estrategias simples que permiten identificar alteraciones tempranas que, si no se tratan, pueden derivar en complicaciones más graves.

En este marco, desde Salud se recomienda:

*Mantener una alimentación equilibrada, evitando alimentos ultra procesados altos en azúcares y grasas.

*Reducir el consumo de sal y alcohol.

*Dejar de fumar.

*Dormir bien y reducir el tiempo frente a pantallas.

*Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada (caminar, andar en bicicleta).

Si bien las enfermedades crónicas, en algunos casos, pueden presentarse a pesar de tener hábitos saludables, ya que pueden depender de factores genéticos o hereditarios, llevar adelante una vida activa y realizarse controles médicos regulares ayuda a mejorar su control y en algunos casos contribuye a retrasar el diagnóstico. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com