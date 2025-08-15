Cinco hábitos simples pero muy efectivos para reducir la grasa corporal y mantener la energía

Secretos de la dieta Puma

El nutricionista Diego Sívori compartió el método que aplica con Los Pumas para reducir grasa corporal sin perder potencia ni rendimiento. No se trata de comer menos, sino de comer mejor.

Dieta saludable. El nutricionista Diego Sívori, responsable de la nutrición de Los Pumas, reveló el método que utiliza con los jugadores para optimizar su composición corporal, reducir grasa de manera saludable y mantener altos niveles de energía.

Sívori propone un plan basado en cinco hábitos simples pero muy efectivos. El primero es un déficit calórico inteligente: no se trata de comer menos, sino de comer mejor, ajustando las porciones y eligiendo alimentos de baja densidad calórica para gastar más energía de la que se consume, sin pasar hambre ni perder fuerza.

El segundo es garantizar proteínas en cada comida —pollo, pescado, cortes magros, legumbres y lácteos descremados— para preservar la masa muscular y prolongar la sensación de saciedad.

El tercer principio es administrar carbohidratos de calidad en el momento justo. No se eliminan, sino que se seleccionan los más beneficiosos -integrales, frutas, verduras, legumbres- y se consumen estratégicamente antes y después del entrenamiento para maximizar el rendimiento y la recuperación.

El cuarto hábito es sumar vegetales variados para aumentar el volumen del plato con pocas calorías, aportar vitaminas, minerales y fibra, mejorando la digestión.

El quinto consejo apunta a moderar los “calóricos saludables” como frutos secos, palta, aceites o quesos: son nutritivos, pero densos en calorías, por lo que se deben consumir en porciones controladas.

Sirven para la vida cotidiana

“Estos principios no son exclusivos de los deportistas de alto rendimiento. Adaptados a la vida cotidiana, ayudan a sentirse más liviano, con más energía y cuidando la masa muscular. Eso sí, siempre hay que personalizar el plan con un nutricionista”, subraya Sívori.

Según el especialista, la clave está en que la alimentación se convierta en un hábito sostenible, no en una dieta pasajera.

Los Pumas en el Rugby Championship

Mientras aplican este método, Los Pumas se preparan para un desafío de máxima exigencia: este sábado 16 de agosto, desde las 18:10, debutarán en el VISA Macro Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Será el regreso del seleccionado nacional a Córdoba después de once años y la oportunidad de mostrar que, tanto dentro como fuera de la cancha, están afinados para competir al más alto nivel. Fuente: Noticias Argentinas

