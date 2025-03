Cinthia Fernández reveló los motivos detrás de su salida de LAM

Después de un breve regreso como angelita rotativa durante el verano, la ausencia de la panelista en marzo generó diversas especulaciones sobre su futuro en el programa. Frente a estos rumores, Cinthia decidió hablar y despejar las dudas, aclarando los motivos reales de su salida del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Cuando una seguidora le preguntó si había sido echada del programa, la panelista no dudó en aclarar los hechos: “Me fui porque, al igual que el año pasado, no podía cumplir con los horarios. Vivo muy lejos y para ir todos los días, solo podría ver a mis hijas una hora al día. Mi contrato era por enero y febrero. Para continuar, yo podía ir una vez por semana, pero a ellos no les servía”.

Cinthia despeja los rumores sobre peleas y conflictos personales

La relación de Cinthia Fernández con sus compañeras de trabajo siempre fue un tema que dio de qué hablar. Desde su participación en Bailando hasta su trabajo como panelista, la ex “angelita” mostró una personalidad directa y sin filtros, lo que generó ciertos roces dentro del programa. Su relación con LAM pasó por momentos de tensión, marcados por debates intensos y peleas mediáticas, especialmente con Yanina Latorre, lo que llevó a algunos a especular que estos conflictos podrían haber sido la causa de su salida.

No obstante, Cinthia fue contundente al aclarar este punto. “Respecto si estoy peleada, la respuesta es no. Eso no quita que no comparta los últimos momentos y manejos conmigo de mucha burla. Pero no tiene nada que ver con que no continué. Eso era así desde el momento en que me llamaron para ir en el verano”, explicó la panelista, dejando claro que, a pesar de las tensiones con algunas de sus compañeras, estos roces no fueron los motivos de su desvinculación del programa.

A pesar de las diferencias y los momentos de tensión, se mostró agradecida con el programa que, según ella, marcó un antes y un después en su vida profesional y personal. La panelista aprovechó para resaltar el apoyo económico que le brindó el programa en una etapa complicada de su vida. “Decidí irme con educación porque es un lugar que me ayudó mucho económicamente cuando en otros canales me boludeaban con el pago de lo trabajado y no respetaban mi contrato. Yo tenía mi problema de cuota alimentaria y necesitaba mantener a mi familia. ¡Siempre voy a agradecer el trabajo!”, expresó. (Con información de Vía País)

