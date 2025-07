Claudio Paul Caniggia se mostró con Alex y su nieta: “Tres generaciones unidas”

Alex Caniggia compartió tiernas imágenes junto a su hija Venezia y su padre Claudio Paul. Lejos de los conflictos familiares, celebró el valor de la unión con una frase que conmovió a sus seguidores.

Alex Caniggia volvió a mostrarse cercano a su padre, Claudio Paul Caniggia, al compartir en redes sociales imágenes íntimas del exfutbolista junto a su nieta Venezia, hija del mediático y la bailarina Melody Luz. En las postales, ambos disfrutan de un domingo familiar y refuerzan el vínculo que los une, dejando atrás las diferencias del pasado.

“El Emperador”, como se autodenomina Alex, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de los tres, junto a la frase: “Las tres generaciones”, acompañada de corazones. Luego, subió otra foto en la que se ve a Claudio Paul jugando con su nieta de casi dos años. “La familia siempre unida es lo más importante”, escribió con ternura.

El reencuentro se dio en un contexto íntimo y alejado de los conflictos mediáticos. Las imágenes generaron numerosos comentarios positivos entre sus seguidores, quienes celebraron este momento de armonía en el clan Caniggia.

Claudio Paul Caniggia y su nieta

Un vínculo que se reconstruyó con el tiempo

La relación entre Alex Caniggia y su padre atravesó momentos complejos. Sin embargo, el acercamiento se fue fortaleciendo en los últimos años, especialmente tras la distancia definitiva del mediático con su madre, Mariana Nannis, con quien mantiene una disputa legal por una propiedad.

El propio Alex relató recientemente cómo se produjo el primer paso para reconciliarse con su padre. En declaraciones a LAM, contó que se reencontraron en el gimnasio del Faena Hotel. “Estábamos entrenando y él se me acercó, me tocó la espalda y me dijo ‘Hola hijo, ¿cómo estás?’. Después me preguntó si podíamos hablar un día de estos”, recordó.

Claudio y Alex Caniggia

Desde entonces, compartieron distintas reuniones familiares. Incluso en diciembre pasado, Claudio Paul participó de un encuentro con los padres de Melody Luz, lo que marcó otra señal de cercanía. El exfutbolista, alejado del foco mediático desde hace tiempo, se ha mostrado dispuesto a construir una relación con su nieta y su hijo.

Sin puentes con Mariana Nannis

En paralelo, la relación entre Alex y Mariana Nannis sigue completamente rota. El mediático ha sido muy crítico con su madre, a quien acusó de haberlo echado de un departamento cuando estaba por convertirse en padre. “Se comportó muy mal con mi viejo y lo sigue haciendo. Mi padre nunca la tocó”, expresó, en referencia a las denuncias de Nannis contra Caniggia.

En medio de su separación de Melody Luz y mientras transita un proceso de terapia, Alex optó por refugiarse en su entorno más cercano. Las imágenes difundidas este fin de semana lo muestran en un rol más íntimo, como padre y como hijo, destacando el valor de la unión familiar por sobre cualquier conflicto pasado. (Todo Noticias)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com