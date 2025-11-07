Colapinto fue anunciado como piloto titular de Alpine para la Fórmula 1 en 2026

Colapinto, que debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y su adaptación al monoplaza. A lo largo de las carreras fue alcanzando el ritmo de su compañero Pierre Gasly y hasta logró superarlo en varios Grandes Premios.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Un voto de confianza de Alpine

La renovación lo mantendrá vinculado al equipo al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.

El Gran Premio de Brasil será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El argentino todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.

Sus resultados en el 2025 en Alpine

La temporada para Colapinto comenzó de manera accidentada en el GP de Emilia-Romaña, donde chocó en la clasificación, para luego terminar 16° en la carrera.

Luego llegó el GP de Mónaco, en el que tuvo actuaciones flojísimas durante las prácticas libres y en la clasificación, aunque en la carrera mejoró mucho y gracias a una buena estrategia pudo escalar hasta el decimotercer lugar.

2026 is looking mighty fine 👌😎 pic.twitter.com/fLJw6b5tBZ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Más tarde llegaron los Grandes Premios de España, Canadá y Austria, en los que cruzó la bandera a cuadros 15°, 13° y 15°, respectivamente. Uno de los episodios más tristes en la temporada del argentino se dio en el GP de Gran Bretaña, ya que no pudo largar en la carrera por problemas en la caja de cambios, probablemente producto del accidente que había tenido en la clasificación.

A partir de allí se comenzó a notar mucho la diferencia entre el resto de los monoplazas y el Alpine, que es por amplia diferencia el peor auto de la parrilla. En las últimas ocho carreras, el argentino finalizó entre los últimos cinco en siete de ellas, aunque igualó mucho el nivel de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien últimamente sufre mucho para terminar por delante suyo.

La mejor carrera del argentino esta temporada se dio en el GP de Países Bajos, donde terminó undécimo y a solo una posición de la zona de puntos.

Durante dicho Gran premio se dio una situación polémica en el final, ya que Alpine tardó mucho en darle la orden a Gasly para que deje pasar a Colapinto, quien venía con neumáticos nuevos y mucho mejor ritmo, impidiendo de esta manera que el pilarense terminara entre los diez primeros.

Los resultados de Colapinto este año en la Fórmula 1

Emilia-Romaña: 16°

Mónaco: 13°

España: 15°

Canadá: 13°

Austria: 15°

Gran Bretaña: no pudo largar

Bélgica: 19°

Hungría: 18°

Países Bajos: 11°

Italia: 17°

Azerbaiyán: 19°

Singapur: 16°

Estados Unidos: 17°

México: 16°. Fuente: El Once

