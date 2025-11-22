Colapinto largará en la 15º en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

La lluvia se presentó este viernes en el callejero de la Ciudad del Pecado un rato antes de la FP3, lo que dejó una pista mojada y una actividad reducida porque pocos quisieron salir con las intermedias en el arranque de una sesión en la que el piloto de 22 años acabó 16°, misma posición de la FP2 del jueves.

Pero la lluvia reapareció con intensidad para la clasificación, lo que obligó a una estrategia que solo Aston Martin tuvo en el radar: salir con full wet, el neumático de lluvia más extrema. La decisión del equipo de Andy Cowell fue rápidamente imitado por las otras escuderías; de hecho, Alpine llamó rápidamente a Pierre Gasly y a Colapinto, lo que seguramente los favoreció para calentar ese neumático que no lleva mantas térmicas y ponerlos en la temperatura óptima para conseguir avanzar a la Q2.

Por sexta vez en la temporada, el oriundo de Pilar logró pasar el primer corto clasificatorio en una Q1 que se cerró con el golpazo de Albon en el último sector del trazado callejero y que condenó a Lewis Hamilton al último lugar, algo impensado cuando el heptacampeón anunció su desembarco en Ferrari. Sin otros nombres importantes como los de Kimi Antonelli, en el Mercedes, y Yuki Tsunoda, en el Red Bull (tampoco se metió Gabriel Bortoleto en el Sauber), la oportunidad se abrió y el joven de 22 años la tomó para avanzar desde el 11° lugar, a poco más de cuatro décimas de Gasly (5°).

Lo más desafiante de la jornada para Colapinto, que por primera vez corrió bajo la lluvia de noche y en un callejero, llegó en el final de la Q2, cuando venía en un buen giro para subir algunos puestos de cara a la carrera. En lugar de eso, tuvo que conformarse con terminar 15° pero con el auto sano, con una tremenda salvada en la anteúltima vuelta, tras atacar con mucha fuerza el final del trazado y mantener el Alpine en la pista sin tocar los muros.

“Era una buena anteúltima vuelta, venía bajando mucho, un segundo, y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado y después no tenía batería para abrir la vuelta, con la goma muy caliente, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena, no sé si décimo pero 11 hubiera quedado seguro”, explicó en diálogo con ESPN.

“Fue una qualy difícil, una buena experiencia pero muy difícil, con poco grip, mucho spray gomas que se sobrecalentaban mucho. Difícil pero trabajaremos para estar mejor mañana”, resumió el bonaerense, que rescató que el Alpine se comporta mejor en un trazado mojado que en uno seco. “Una pena porque no pasamos al final pero estamos más cerca que en seco, hay que entender el problema que tenemos en seco, porque en lluvia estamos mejor. Habrá que mejorar para tener una buena carrera”, completó de cara a una prueba en la que no se espera lluvia.

Ya sin el argentino, eliminado junto a Bearman (14°), Ocon (13°), Stroll (12°; quien hizo un intento anticipado con la goma intermedia de lluvia) y Hulkenberg (11°), la Q3 se hizo con la goma intermedia de lluvia y entregó -recién en los últimos segundos- al mismo poleman que en las últimas dos presentaciones: Lando Norris.

Con un tiempo de 1m 47s934s, el inglés le sacó 323 milésimas de ventaja a Verstappen, quien antes le había arrebatado el mejor tiempo a Carlos Sainz, la gran sorpresa de la qualy en Las Vegas, y protagonizarán una primera fila soñada para la lucha por el campeonato, donde Piastri largará quinto, detrás de George Russell, quien había sido el mejor en la Q1 y la Q2 pero estuvo lejos en el último tramo de la actividad, publicó Clarín.

