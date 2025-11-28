Colapinto quedó eliminado en la clasificación y largará último en la carrera sprint del GP de Qatar

Piastri, el más rápido

Oscar Piastri se quedó con la pole para la Sprint tras marcar un tiempo de 1:20.055, seguido por George Russell. Lando Norris completó el top 3, mientras que Max Verstappen partirá desde la sexta posición.

Con tres fechas por disputarse, la Sprint será clave en la lucha por el título:

-Lando Norris lidera con 390 puntos

-Verstappen y Piastri lo siguen con 366

Problemas para Alpine

Los Alpine sufrieron una mala performance. Colapinto marcó 1:22.364, a solo 0.252 de Gasly, que partirá 19°.

El argentino explicó tras la sesión: “No tuve grip en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos rompimos mucho el piso”.

“Hay que enfocarse en mañana, pero está siendo un fin de semana complicado. No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no ta hace disfrutar de manejar”.

Colapinto, quien aún no sumó puntos en la actual temporada campaña de la Máxima, continuó: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido. Tenemos mucho que trabajar para mañana”.

Cómo sigue el fin de semana

-Sprint: sábado 11:00 (hora argentina), a 19 vueltas. Reparte puntos a los ocho primeros (8 al ganador).

-Clasificación para la carrera principal: sábado a las 15:00.

-Carrera del GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00, con 57 vueltas programadas.

Colapinto buscará avanzar desde el fondo y rescatar puntos en un fin de semana desafiante para Alpine. Fuente: El Once

