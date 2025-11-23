Colapinto terminó 15° tras la descalificación de Norris y Piastri: Verstappen ganó y da pelea

Fórmula 1

El neerlandés aprovechó su victoria y el castigo técnico a McLaren para quedar a 24 puntos de la cima. Mercedes heredó un doble podio y Colapinto terminó 15° tras las descalificaciones de Norris y Piastri.

La competencia en Nevada marcó un punto de inflexión decisivo en la temporada de la Fórmula 1. Max Verstappen no solo logró detener la inercia ganadora de Lando Norris al cruzar la meta en primer lugar, sino que el panorama del campeonato sufrió un vuelco dramático tras las verificaciones técnicas posteriores. La descalificación de ambos pilotos de McLaren, Norris y Piastri, debido a que la plancha de resina inferior de sus vehículos presentaba un desgaste excesivo —inferior al límite reglamentario de 9 milímetros—, le permitió al vigente campeón recortar una diferencia que hasta hace poco parecía definitiva. ¡QUÉ COMIENZO! Lando Norris tuvo una buena largada, pero en la primera cuerva se fue afuera de pista y Verstappen es NUEVO LÍDER. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6NC2D7LckR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 Tras unas jornadas previas marcadas por la lluvia y la incertidumbre, la carrera del domingo ofreció condiciones estables que Verstappen capitalizó plenamente. Al girar con aire limpio desde el inicio, impuso un ritmo inalcanzable para el resto y se quedó con un triunfo clave. McLaren cae por sanción y Mercedes hereda un doble podio Contra todo pronóstico y a solo dos fechas del final, la aritmética mantiene al neerlandés con opciones reales en la lucha por el título, situándose ahora a apenas 24 puntos de Lando Norris. La sanción administrativa reconfiguró el podio de manera sustancial y dejó a McLaren con las manos vacías pese a su desempeño en pista. Mercedes fue el principal beneficiado del castigo: lo que en carrera había significado un tercer y quinto puesto, terminó convirtiéndose oficialmente en un doblete. George Russell ascendió al segundo lugar y Andrea Kimi Antonelli heredó el tercer escalón del podio, un aporte fundamental para consolidarse en el segundo puesto del Mundial de Constructores.

Este inesperado escenario dejó a McLaren en una posición incómoda, justo cuando se encontraba a las puertas de asegurar el título de pilotos para Norris en la recta final del torneo.

Colapinto afectado desde la largada y sin chances de remontar

En cuanto a la actuación de Franco Colapinto, la carrera se complicó severamente desde el comienzo. Un contacto en la largada con Alexander Albon —su excompañero en la estructura de Williams— generó daños en su monoplaza Alpine que condicionaron completamente su rendimiento durante todo el recorrido.

Debido a esa falta de ritmo competitivo, el argentino cruzó la meta en la decimoquinta posición, cerrando el grupo de pilotos que lograron completar la distancia total. Por delante de él quedaron Pierre Gasly, quien también perdió rendimiento y cayó cinco lugares, y detrás se confirmaron los abandonos de Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y el propio Albon.

El campeonato entra en su tramo decisivo

El calendario continuará la próxima semana en Oriente Medio, con la celebración del Gran Premio de Qatar entre el 28 y el 30 de noviembre. La cita podría ser determinante, ya que Lando Norris avanza con paso firme hacia la posible obtención de su primer título mundial, pero ahora con la presión renovada de Verstappen, que volvió a colocarse dentro de la pelea.

Clasificación general de pilotos

Lando Norris: 390

Oscar Piastri: 366

Max Verstappen: 366

George Russell: 294

Charles Leclerc: 226

Lewis Hamilton: 152

Kimi Antonelli: 137

Alex Albon: 73

Isack Hadjar: 51

Nico Hülkenberg: 49

Carlos Sainz: 48

Oliver Bearman: 41

Fernando Alonso: 40

Liam Lawson: 36

Lance Stroll: 32

Esteban Ocon: 32

Yuki Tsunoda: 28

Pierre Gasly: 22

Gabriel Bortoleto: 19

Franco Colapinto: 0

Clasificación de Constructores

McLaren: 756

Mercedes: 431

Red Bull: 391

Ferrari: 378

Williams: 121

Racing Bulls: 87

Aston Martin: 72

Haas: 73

KICK Sauber: 68

Alpine: 22.

