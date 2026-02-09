Nogoyá Times

    Comenzando el lunes con diferentes trabajos en la Ciudad

    Nogoyá

    ➡️En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en diversas obras de mantenimiento y mejoras de la ciudad.

    ✅ Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche y nivelación en calle Juan José Paso y parte de Alberdi donde además se realizó cambio de tubos de desagües, barrio Chañar.

    ✅Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche, colocación de piedra calcárea para afirmado y nivelación en calles Ramat y parte de Alberdi en Barrio Chañar.

    ✅Recambio de luminarias halógenas por led, en calle Caseros.

    ✅ Cortado de césped en Barrio San Blas y zona céntrica, en calles Mantegazza, Catamarca, Fitz Gerald, Moreno, Fray Retamar, Centenario, entre otras.

    ✅ Reparación de caño de la red de distribución de agua en calle Federal casi Victoria.

     

