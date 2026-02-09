Comenzando el lunes con diferentes trabajos en la Ciudad

Nogoyá

➡️En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en diversas obras de mantenimiento y mejoras de la ciudad.

✅ Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche y nivelación en calle Juan José Paso y parte de Alberdi donde además se realizó cambio de tubos de desagües, barrio Chañar.

✅Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche, colocación de piedra calcárea para afirmado y nivelación en calles Ramat y parte de Alberdi en Barrio Chañar.

✅Recambio de luminarias halógenas por led, en calle Caseros.

✅ Cortado de césped en Barrio San Blas y zona céntrica, en calles Mantegazza, Catamarca, Fitz Gerald, Moreno, Fray Retamar, Centenario, entre otras.

✅ Reparación de caño de la red de distribución de agua en calle Federal casi Victoria.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com