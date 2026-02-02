Comenzando el lunes con diferentes trabajos en la Ciudad

Nogoyá

En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en diversas obras de mantenimiento y mejoras de la ciudad.

Bacheo con hormigón en calle Caseros (entre Sn Lorenzo y Moreno) y Quiroga y Taboada (entre 9 de Julio y Moreno).

Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche, colocación de piedra calcárea para afirmado y nivelación en calles internas al Barrio 27 Viviendas.

Cortado de césped en Sixto Oris entre La Paz y Ruta 12. También se hizo el mismo trabajo en el espacio del Nido en Barrio Este.

