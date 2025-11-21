Comenzaron a Cerrar los Talleres Culturales Municipales 2025

Nogoyá

En la jornada de hoy la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación municipal, dio cierre de los Talleres Culturales Municipales de Macramé a cargo de Jorge Adur; Potencia tu creatividad de Cecilia Ghiano; y de Dibujo y Exploración de la Imaginación para Niños a cargo de Carmelo Quinodoz.

La actividad se llevó a cabo en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, ubicada en 9 de Julio y Centenario ante la presencia de autoridades, familiares, alumnos y talleristas.

Estuvieron presentes el presidente municipal Bernardo Schneider, la vice Desiree Peñaloza, el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz, la coordinadora de Cultura Karina Clementin y la concejal Gimena Bolzán.