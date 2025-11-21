Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Comenzaron a Cerrar los Talleres Culturales Municipales 2025

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    En la jornada de hoy la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación municipal, dio cierre de los Talleres Culturales Municipales de Macramé a cargo de Jorge Adur; Potencia tu creatividad de Cecilia Ghiano; y de Dibujo y Exploración de la Imaginación para Niños a cargo de Carmelo Quinodoz.
    La actividad se llevó a cabo en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, ubicada en 9 de Julio y Centenario ante la presencia de autoridades, familiares, alumnos y talleristas.
    Estuvieron presentes el presidente municipal Bernardo Schneider, la vice Desiree Peñaloza, el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz, la coordinadora de Cultura Karina Clementin y la concejal Gimena Bolzán.
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
    Puede ser una imagen de niños, sonrisas y texto que dice "กน LOLA TALLERES TALERESCULTURALES201 TALERESCULTURALES2025 Ptgee CULTURALES"
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de texto que dice "0 rio futuro. 0 R TALLERES MdNte TALLERESCULTURALES2025 ር 2025"
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "0 ORA A OR TALLERESCULTURALES2025 2025 2025 TALLERES CULTURALE ካ ራ no"
    Puede ser arte pop de texto
    Puede ser un dibujo de textoPuede ser una ilustración de texto
    Puede ser una ilustración de texto que dice "AAHH AAHHи AAAHH 4лAHH A A ΑAΗ AA EmRique N EN E ¡que P PA A닌의"
    Puede ser arte pop de texto
    Puede ser una imagen de elefante, pangolín y rinocerontes

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like