“Cometí una locura”, confesó Maxi Trusso tras su accidentado show

“Estoy con la galera acá, para no perder la costumbre. Me van a operar mañana del fémur, dentro de todo pensé que iba a ser peor. Es grave, pero no es tanto”, comenzó diciendo el cantante. Luego, Maxi relató qué sentía en ese momento: “Había mucha euforia en el momento, era un clima de alegría, estaba todo perfecto para hacer algo así, era muy alto, como dos metros. Me caí sobre la pierna”.

Al respecto, Trusso también se refirió al motivo que lo llevó a lanzarse: “Fue una experiencia, fue la alegría que tenía y cierto tipo de tristeza que tenía dentro mío por la muerte de un hermano mío, que no había podido superar. Se me mezclaron las cosas, fue algo liberatorio, dije: “A partir de ahora doy este cambio y dejo ir el pasado”.

Previamente, Trusso también había destacado que había hecho acciones similares en shows previos. “Lo había hecho varias veces, pero esta vez exagere, me tiré como si fuera una pileta. Algunas chicas me agarraron un poco, pero yo no les avisé, fue un delirio. Tenía ciertas tristezas guardadas que a veces te hacen hacer actos inconscientes. Tenía que pasar, era el destino. Vi las imágenes una vez sola”, dijo.

Maxi Trusso siguió cantando tras su caída

En ese sentido, le consultaron por qué decidió continuar con el show a pesar de la lesión sufrida: “Seguí cantando para desdramatizar un poco, si bien tenía dolor quería terminar con dos temas. No me podía sentar del dolor. Me pareció que era terminar la conexión más sana con la gente que había ido. Al principio estaba un poco asustado porque sentía que había complicado a varios, pero después me calmé. El cierre fue lindo, me olvidé un poco del dolor”.

Por útlimo, Trusso explicó que rápidamente recibió atención médica y que fue derivado a un hospital: “Del recital me vino a buscar la ambulancia y me llevaron al hospital Rivadavia, me atendieron muy bien. Mañana tengo que entrar al quirófano. Estaban buscando clavos para la operación. No me da miedo entrar al quirófano, por suerte no. El médico me explicó cómo era la operación. Lo importante es estar de buen humor”.

La situación que provocó la internación de Trusso se dio este jueves en pleno recital en Niceto Club, uno de los espacios más emblemáticos de la escena musical porteña. El episodio ocurrió cuando, en un gesto intempestivo, el cantante soltó el micrófono en medio de una canción y se arrojó al público, buscando entregar su cuerpo a la liturgia del rock mediante el clásico ritual del crowd surfing. Pero esta vez, el pacto no se selló: “el público, confundido o distraído, no respondió al pacto tácito”, y el artista cayó de lleno al suelo. (fuente Teleshow)

