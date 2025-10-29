Comienza a perder fuerza el frente frío y se espera un ascenso de las temperaturas

“Esta situación comienza a modificarse, dando paso a un período más estable en amplias zonas del país. Todavía hoy se mantienen algunos remanentes de lluvias sobre la franja norte, pero la tendencia general muestra una rápida mejora de las condiciones”, indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.

Estabilidad y temperaturas en ascenso

De acuerdo con el SMN, este miércoles en Entre Ríos el tiempo será estable, con nubosidad variable y bajas probabilidades de lluvias. Las temperaturas máximas rondarán los 20 grados y las mínimas se ubicarán cerca de los 10 grados.

De Benedictis detalló que “el cambio de patrón está asociado a la rotación del viento al sector norte, lo que permitirá el ingreso de una masa de aire más seca y templada”. Este proceso favorecerá un progresivo ascenso térmico y una marcada estabilidad atmosférica, con cielos mayormente despejados hacia mitad de semana.

En el norte argentino, la situación de estabilidad se mantendrá hasta el fin de semana, con temperaturas que volverán a ubicarse por encima de los valores normales para esta época del año. En la región central, en cambio, el período de buen tiempo se extenderá hasta el viernes o sábado, cuando ingresará un nuevo frente.

Regreso de un clima más primaveral

Con el retorno de los vientos del norte, las temperaturas comenzarán a recuperarse rápidamente, tras el enfriamiento inusual registrado en los últimos días. El aire más seco permitirá el aumento de las máximas, especialmente sobre el centro y norte del país, donde los valores volverán a situarse por encima de los promedios estacionales.

En la región pampeana, las jornadas del miércoles y jueves se presentarán con buena insolación, ascenso térmico y escasa nubosidad, condiciones típicas de la primavera temprana.

Mientras tanto, el norte del país mantendrá un panorama similar, con temperaturas elevadas y sin lluvias significativas hasta el fin de semana. Este contraste será notorio respecto a los registros mínimos del inicio de la semana, comparables con los de pleno invierno en sectores de Buenos Aires y La Pampa. (SMN y Meteored)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com