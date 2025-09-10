Nogoyá Times

    Comienza el pago de las Becas Progresar: cómo saber si accedo en septiembre

    Hoy, 10 de septiembre, comienza el pago de las Becas Progresar. Los jóvenes pueden consultar si acceden al beneficio a través de Mi ANSES o Mi Argentina, con montos de hasta $35.000 según la línea del programa. Los detalles de las fechas
    Durante septiembre de 2025 se mantiene el pago de las Becas Progresar, destinadas a estudiantes de nivel secundario, superior y formación profesional que cumplan con los requisitos del programa. La iniciativa depende de la Secretaría de Educación, bajo el Ministerio de Capital Humano, y busca acompañar a los jóvenes en sus estudios mediante un apoyo económico mensual.

    Becas Progresar
    Fechas de cobro según terminación de DNI

    Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

    Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

    Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

    Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

    Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

    Monto de las Becas Progresar en septiembre

     

    Progresar Enfermería: $35.000 mensuales

    Otras líneas Progresar: $28.000 mensuales (80% se paga mensualmente y 20% al cierre del ciclo con la certificación de alumno regular)

     

    Requisitos según categoría

    Progresar Nivel Superior (universitarios, terciarios o técnicos)

    Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya están cursando una carrera; sin límite en Enfermería)

    Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia

    Estar inscripto en instituciones públicas

    Haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias

    Ingresos personales y/o familiares que no superen tres SMVM

    Cumplir con la regularidad académica

    Contar con esquema de vacunación completo

    Participar en actividades complementarias del programa

     

    Progresar Trabajo (formación profesional)

    Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 si están desocupados)

    Residencia legal en Argentina de al menos 2 años

    Ingresos individuales por debajo de tres SMVM

    Presentar DNI vigente

     

    Progresar Obligatorio (nivel secundario)

    Tener entre 16 y 24 años

    Ser argentino o con al menos 2 años de residencia legal

    Ingresos familiares menores a tres SMVM

    Ser alumno regular, asistir a clases y cumplir con objetivos académicos

    Esquema de vacunación al día

    Finalizar talleres de orientación vocacional/laboral para acceder al 100% del beneficio

     

    Cómo consultar si cobrás la beca

    Podés verificar el estado de tu beca de dos formas:

    Mi ANSES: ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la opción “Mis cobros”.

    Mi Argentina: desde la app o sitio web, accediendo con tus datos personales. Fuente: El Once

