Comienza el pago de las Becas Progresar: cómo saber si accedo en septiembre

Becas Progresar

Fechas de cobro según terminación de DNI

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Monto de las Becas Progresar en septiembre

Progresar Enfermería: $35.000 mensuales

Otras líneas Progresar: $28.000 mensuales (80% se paga mensualmente y 20% al cierre del ciclo con la certificación de alumno regular)

Requisitos según categoría

Progresar Nivel Superior (universitarios, terciarios o técnicos)

Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya están cursando una carrera; sin límite en Enfermería)

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia

Estar inscripto en instituciones públicas

Haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias

Ingresos personales y/o familiares que no superen tres SMVM

Cumplir con la regularidad académica

Contar con esquema de vacunación completo

Participar en actividades complementarias del programa

Progresar Trabajo (formación profesional)

Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 si están desocupados)

Residencia legal en Argentina de al menos 2 años

Ingresos individuales por debajo de tres SMVM

Presentar DNI vigente

Progresar Obligatorio (nivel secundario)

Tener entre 16 y 24 años

Ser argentino o con al menos 2 años de residencia legal

Ingresos familiares menores a tres SMVM

Ser alumno regular, asistir a clases y cumplir con objetivos académicos

Esquema de vacunación al día

Finalizar talleres de orientación vocacional/laboral para acceder al 100% del beneficio

Cómo consultar si cobrás la beca

Podés verificar el estado de tu beca de dos formas:

Mi ANSES: ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la opción “Mis cobros”.

Mi Argentina: desde la app o sitio web, accediendo con tus datos personales. Fuente: El Once

