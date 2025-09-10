Comienza el pago de las Becas Progresar: cómo saber si accedo en septiembre
Todos los detalles
Fechas de cobro según terminación de DNI
Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Monto de las Becas Progresar en septiembre
Progresar Enfermería: $35.000 mensuales
Otras líneas Progresar: $28.000 mensuales (80% se paga mensualmente y 20% al cierre del ciclo con la certificación de alumno regular)
Requisitos según categoría
Progresar Nivel Superior (universitarios, terciarios o técnicos)
Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya están cursando una carrera; sin límite en Enfermería)
Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia
Estar inscripto en instituciones públicas
Haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias
Ingresos personales y/o familiares que no superen tres SMVM
Cumplir con la regularidad académica
Contar con esquema de vacunación completo
Participar en actividades complementarias del programa
Progresar Trabajo (formación profesional)
Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 si están desocupados)
Residencia legal en Argentina de al menos 2 años
Ingresos individuales por debajo de tres SMVM
Presentar DNI vigente
Progresar Obligatorio (nivel secundario)
Tener entre 16 y 24 años
Ser argentino o con al menos 2 años de residencia legal
Ingresos familiares menores a tres SMVM
Ser alumno regular, asistir a clases y cumplir con objetivos académicos
Esquema de vacunación al día
Finalizar talleres de orientación vocacional/laboral para acceder al 100% del beneficio
Cómo consultar si cobrás la beca
Podés verificar el estado de tu beca de dos formas:
Mi ANSES: ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la opción “Mis cobros”.
Mi Argentina: desde la app o sitio web, accediendo con tus datos personales. Fuente: El Once
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com