Comunicados de prevención de siniestros viales en RNN° 12 – Tramo: Acceso a Galarza -intersección RNN° 12 y RNN° 131

Se informa a los usuarios de la Ruta Nacional N° 12 en general y especialmente el tramo comprendido entre la rotonda de Crespo en intersección con RNN° 131 y el Acceso a la localidad de Galarza que durante el mes de setiembre no se estarán realizando tareas de recuperación/reparación sobre el corredor vial.

No obstante, durante todo el período, La Unión Transitoria de las empresas contratistas que ejecutan el proyecto se encontrarán operando específicamente en tareas de mantenimiento que, incluyen revisión y control de señalética vertical,recambio de luminarias en acceso a localidades, cortes de césped, entre otros.

En tal sentido, se ruega respetar las velocidades máximas sugeridas, anticipar maniobras, reducir la velocidad de avance ante la detección de personal de obra y/ocomunicar cualquier tipo de desvío u oportunidad de mejora destinada a limitaraccidentes en el tramo.

Por lo antes expuesto, se reitera la colaboración de todos los usuarios para evitarsiniestros y por ello, cada conductor debe ser responsable de su propia seguridad y la de terceros.

Ante cualquier duda, consulta y/o propuestas de mejora, se ponen a disposición lossiguientes medios de comunicación:

Correo electrónico: comunicadosutmalla513@lppietroboni.com.ar.

Libro de comunicaciones: Obrador Vial I – RNN° 12 – Km 310,4; Obrador Vial II –

RNN° 12 – Km 350,5.

Las empresas contratistas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Dirección

Nacional de Vialidad agradecen su colaboración.

