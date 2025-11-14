Con goles de Messi y Lautaro Martínez, Argentina venció 2-0 a Angola

La Selección cerró el año con un triunfo internacional

En el último partido del año, la Scaloneta venció 2-0 al combinado de Angola. Los goles fueron de Lautaro Martínez y Lionel Messi.

La Selección Argentina finalizó su año futbolístico con una victoria por 2-0 ante Angola en un amistoso disputado en la ciudad de Luanda. En un partido discreto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, quienes resolvieron un duelo que tuvo momentos de tensión y varias intervenciones de Gerónimo Rulli.

Un primer tiempo de dominio y precisión en el cierre

Desde el inicio, Argentina manejó la pelota con claridad. En los primeros minutos, la posesión fue absolutamente albiceleste, aunque el equipo no logró traducir ese control en situaciones claras. Con el correr del reloj, Angola comenzó a animarse y generó un par de aproximaciones, entre ellas un centro de Chico Banza que casi sorprende a Rulli a los 11 minutos.

A los 18, Messi tuvo la primera situación clara tras una recuperación alta del equipo, pero el arquero Hugo Marques evitó la caída de su arco con una atajada destacada. Argentina recuperó dominio, pero sin gran precisión en los metros finales.

El quiebre del marcador llegó a los 43 minutos: Lionel Messi habilitó a Lautaro Martínez, quien marcó la diagonal y definió de derecha, entre las piernas del arquero, para establecer el 1-0 antes del descanso. Con esa acción, la Albiceleste se fue al entretiempo en ventaja.

Un complemento sin brillo pero con contundencia

El segundo tiempo comenzó con una chance peligrosa para Angola tras una desinteligencia defensiva argentina, pero Rulli salvó ante Banza en el arranque. Luego, Messi probó con un tiro libre cerrado que generó dudas en la defensa local, mientras que los angoleños aprovecharon algunos espacios para contragolpear.

A los 23 minutos, el partido se detuvo por un golpe que recibió Thiago Almada, quien terminó siendo reemplazado por Emiliano Buendía. En ese tramo, Angola contó con otra oportunidad clara: un remate de Luvumbo que se fue desviado tras una buena jugada combinada por izquierda.

La segunda conquista argentina llegó a los 31 minutos del complemento. Lautaro Martínez presionó, capturó una pelota que había sido disputada por Jonathan Buatu y habilitó a Lionel Messi, quien definió con un zurdazo cruzado para estampar el 2-0. Aunque pareció haber una posición adelantada previa, ninguna toma televisiva permitió aclarar la acción.

Los últimos minutos y el cierre del amistoso

Sobre el final, Argentina realizó cuatro modificaciones simultáneas para renovar energías: Máximo Perrone, José López, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli ingresaron por Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Nico González y el propio Messi

Antes de que el árbitro marcara el final, los africanos desperdiciaron un cabezazo que pudo haber significado el descuento. Del otro lado, Panichelli tuvo una oportunidad que se fue desviada.

El encuentro finalizó 2-0, en un compromiso que no ofreció brillo pero sí efectividad por parte de los campeones del mundo. Con este resultado, la Albiceleste cerró su último partido del año con un triunfo fuera de casa. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com