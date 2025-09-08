Nogoyá Times

    Con procesión y misa Victoria celebra a su patrona la Virgen de Aránzazu

    La ciudad de Victoria celebra este 8 de septiembre a su patrona “Nuestra Señora de Aránzazu”, con una jornada cargada de fe. Hubo misas, repique de campanas, procesión y misa.
    La ciudad de Victoria celebra este lunes 8 de septiembre a su patrona Nuestra Señora de Aránzazu. Y los tradicionales festejos este año se realizaron bajo el lema “María, contigo peregrinamos en la esperanza”, que fue el eje de la novena previa.

     

    Desde temprano, la comunidad participó de las distintas actividades religiosas programadas. La jornada se inició a las 6 con la misa de hombres y, a media mañana, se realizaron el repique de campanas y el izamiento del Pabellón Nacional frente a la basílica.

    Por la tarde, la concentración de fieles se dio a las 15 en la basílica Nuestra Señora de Aránzazu para iniciar la tradicional procesión por las calles de la ciudad. La caminata de fe comenzó a las 15:30 y convocó a una multitud que acompañó a la imagen de la patrona de Victoria, en un clima de devoción y fervor religioso.

    Instituciones educativas, organismos oficiales, fuerzas de seguridad y vecinos de distintos barrios participaron activamente de la procesión, que marcó el momento central de la celebración.

     

    Las actividades seguirán a las 18 con la misa patronal, presidida por el obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Zordán.

    La advocación mariana, de origen vasco, fue traída a la región por el fundador de la ciudad, don Salvador Joaquín de Ezpeleta, y se convirtió en un emblema de identidad para la denominada “ciudad de las Siete Colinas”. Fuente: El Once

