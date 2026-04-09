Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid le ganó al Barcelona por Champions League

Con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid venció al Barcelona en Cataluña y llegará al Wanda Metropolitano con ventaja para la revancha. Los culés dominaron el partido, pero la efectividad visitante marcó la diferencia.

Atlético de Madrid logró un importante triunfo 2-0 frente al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los goles llegaron gracias a la brillante ejecución de Julián Álvarez y al acierto de Alexander Sorloth, dejando a los colchoneros con una ventaja sólida de cara a la revancha en Madrid. Incluso si pierden por un gol en el encuentro de vuelta, avanzarán a semifinales.

El Barcelona dominó gran parte del primer tiempo y buscó abrir el marcador, pero se encontró con la resistencia de Juan Musso y la defensa del Atlético. Una acción anulada de Marcus Rashford por fuera de juego y oportunidades de Lamine Yamal y Gerard Martín mantuvieron el 0-0 hasta los últimos minutos de la primera mitad. La apertura del marcador llegó a los 44 minutos, tras la expulsión de Pau Cubarsí por una falta sobre Giuliano Simeone, cuando Julián Álvarez convirtió un magnífico tiro libre directo al ángulo, su noveno gol en doce partidos de Champions League.

En la segunda parte, el Barcelona intentó equilibrar el juego con la entrada de Gavi y Fermín López, pero no logró concretar. Por su parte, el Atlético fue letal: a los 70 minutos, Matteo Ruggeri envió un centro que Alexander Sorloth convirtió en el 2-0, consolidando la ventaja visitante.

El próximo compromiso de los equipos en la Liga de España será el sábado: el Atlético visitará al Sevilla desde las 16:00, mientras que Barcelona recibirá al Espanyol a las 13:30, precisó Infobae.

El resumen del partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid

PSG sacó ventaja sobre Liverpool

En otros cruces de cuartos de final, Paris Saint-Germain se impuso 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes, con goles de Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, quedando cerca de sellar su pase a semifinales. Los Reds sufrieron la ausencia de Alisson Becker y Wataru Endo, mientras que Alexander Isak hizo su regreso tras una larga lesión. Fuente: El Once

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