Con un golazo del Pity Martínez, Tigre venció a Racing 3 a 1

Torneo Apertura

Tigre se impuso 3 a 1 sobre Racing en Victoria, con dos goles en el cierre, y profundizó el irregular arranque del equipo de Avellaneda. El Pity Martínez metió un golazo.

Racing fue superado y profundizó su complicado presente tras caer este lunes por 3-1 ante Tigre como visitante en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.

Los goles para el “Matador” los convirtieron David Romero, a los 49 minutos del primer tiempo, Ignacio Russo, a los 39’ del complemento, y Gonzalo Martínez, a los 44’ del mismo periodo.

En tanto, Gabriel Rojas había igualado el duelo para la “Academia” a los 35 minutos del segundo periodo.

El elenco de Avellaneda comenzó encendido el encuentro con una peligrosa llegada que contó con una buena combinación por derecha que habilitó la proyección del lateral Gastón Martirena, quedó mano a mano y no pudo conectar un centro para Adrián Martínez.

Desde allí, fueron los de Victoria quienes dominaron las oportunidades con tres llegadas claras en el área rival, pero no contaron con la eficacia necesaria para romper la defensa del arquero visitante, Facundo Cambeses.

Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, después de una asociación con el delantero Ignacio Russo, David Romero aprovechó la defensa abierta de Racing y quedó mano a mano, encarando a al arquero rival y saliendo hacia la derecha, para gambetearlo y definir ante el arco libre.

Ya en el complemento, los dirigidos por Gustavo Costas crecieron en el duelo y comenzaron a pisar con más insistencia el área de Tigre, pero sin éxito debido a las intervenciones del arquero Felipe Zenobio, quien desvió al tiro de esquina los disparos de “Maravilla” Martínez y Gastón Martirena.

De igual manera, Racing logró poner las tablas en el marcador con un disparo de Gabriel Rojas desde fuera del área, quien capturó un rebote y sacó un zurdazo potente ante la floja respuesta del guardavallas de Tigre.

No obstante, la alegría duraría poco en el banco visitante ya que solamente cuatro minutos después, Ignacio Russo aprovechó un error de Santiago Sosa en la mitad de la cancha, trasladó la pelota hasta el área rival y definió para poner el 2-1.

En los minutos finales del cotejo, Gonzalo “Pity” Martínez presionó, recuperó el balón en la mitad de la cancha y remató con categoría para batir a Cambeses y sentenciar el triunfo de Tigre ante un Racing que no levanta cabeza en el certamen, indica la agencia NA.

Todos los resultados del lunes del Torneo Apertura

📍 Gimnasia La Plata 3 – 1 Aldosivi: Gimnasia ganó con goles de N. Schelotto (14′), A. Auzmendi (81′) y M. Torres de penal (85′), mientras que F. Acevedo había descontado de penal para Aldosivi.

📍 Defensa y Justicia 0 – 0 Estudiantes (LP): Sin goles y con pocas situaciones claras, ambos equipos terminaron repartiendo puntos en el estadio Norberto Tomaghello.

📍 Tigre 3 – 1 Racing Club: Tigre se impuso como local con goles de J. Romero (45′+4), I. Russo (85′) y G. Martínez (89′); Racing descontó con un tanto de G. Rojas (80′).

📍 Argentinos Juniors 0 – 0 Belgrano: El partido no tuvo goles y terminó en empate sin abrir el marcador entre ambos equipos.

📍 Unión 4 – 0 Gimnasia de Mendoza: Unión se impuso de local con un contundente triunfo, con goles de R. Profini (4′), L. Paredes en contra (41′), M. Estigarribia de penal (79′) y D. Díaz (84′). Fuente: El Once

