Con un try de la entrerriana Pedrozo, Las Yaguaretés se consagraron campeonas del Seven de Nairobi

Las Yaguaretés hicieron historia: ganaron la primera etapa del SVNS 2 en Nairobi con cuatro victorias consecutivas y demostraron su crecimiento en el seven. La entrerriana Paula Pedrozo hizo uno de los tres tries que consolidaron la victoria.Las Yaguaretés escribieron un capítulo histórico para el rugby femenino argentino al quedarse con la primera etapa del SVNS 2 en Nairobi. Aunque cayeron en la final ante Sudáfrica por 17-12, el conjunto dirigido por Nahuel García aseguró el título gracias a sus cuatro triunfos consecutivos en la fase regular del torneo.
El debut del equipo fue sólido: victoria 20-10 ante China, con tries de Cristal Escalante, Talía Rodich y la concordiense Paula Pedrozo. Posteriormente, las argentinas protagonizaron una remontada electrizante frente a España por 19-17, con conquistas de Virginia Brígido, Rodich y Sofía González, y cerraron el primer día superando 28-17 a Brasil, con doblete de Brígido, try de Escalante y una corrida decisiva de Candela Delgado.