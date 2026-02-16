Con un try de la entrerriana Pedrozo, Las Yaguaretés se consagraron campeonas del Seven de Nairobi

Final dramática ante Sudáfrica

La final frente a Sudáfrica fue pura tensión. Argentina golpeó primero con un try de Escalante tras una gran acción colectiva, pero las africanas reaccionaron y el partido se definió en tiempo extra bajo la modalidad de punto de oro, cuando Maria Tshiremba apoyó su segundo try y dio la victoria a su equipo.

A pesar de la derrota en el partido decisivo, el rendimiento acumulado durante todo el torneo permitió que Las Yaguaretés se consagraran campeonas de la etapa, celebrando así la primera consagración histórica del rugby seven femenino argentino en el circuito SVNS 2.

Un mensaje de crecimiento y ambición

Con este logro, Las Yaguaretés demostraron que Argentina busca ser protagonista en la élite del rugby seven femenino. Cada victoria y cada try confirman el crecimiento del equipo y su capacidad para competir al más alto nivel, dejando un mensaje claro: el rugby femenino argentino está en ascenso y pisa fuerte en cada cancha internacional. Fuente: El Once

