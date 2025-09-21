Con un vestido satinado, Lali brilló en la apertura del Festival de Cine de San Sebastián

Su inclusión en el panel encargado de evaluar las películas aportó diversidad generacional y una mirada renovada al grupo de especialistas que decidirá los galardones. La cantante y actriz se ubicó entre las figuras más observadas de la jornada inaugural.

Un look total black con estilo minimalista

Durante la gala de apertura, Lali acaparó la atención por su estilismo. Eligió un vestido corto de satén negro con diseño lencero, tirantes finos y silueta recta. Los detalles de encaje en el escote y el bajo sumaron sofisticación, mientras que las sandalias negras de tacón alto estilizaron su figura.

El peinado consistió en su melena suelta y lisa con raya al medio, un estilo natural que realzó el brillo de su cabello. En el maquillaje, resaltaron los labios en rojo mate intenso, que aportaron fuerza y protagonismo, junto con un delineado negro en los ojos y pestañas definidas que dieron profundidad a su mirada.

Lali brilló en la apertura del Festival de Cine de San Sebastián

Apertura con cine argentino

La gala inaugural también tuvo protagonismo argentino con la proyección de 27 noches, comedia policial dirigida por Daniel Hendler. El productor Santiago Mitre celebró la apertura con cine nacional y destacó: “Que una película argentina abra este festival es una señal que nos regocija y muestra cuán importante es el cine argentino para el mundo”.

La proyección fue recibida con aplausos y marcó un inicio de alto perfil para el festival, que en los próximos días recibirá a figuras internacionales como Jennifer Lawrence, Angelina Jolie y Colin Farrell. (Teleshow)

