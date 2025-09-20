Con una referencia hacia sus ex compañeros, Cacho Deicas presentó su nueva banda

Como era de esperarse, el intérprete de temas clásicos como “El bombón”, “Soy sabalero” y “La suavecita” no cambia de rubro. “Esperamos a toda la gente a la que le gusta la música tropical”, comentó a través de un video publicado en redes sociales.

Unos pocos días antes de la presentación de Los Palmeras junto al Puma Rodríguez en Movistar Arena, el vocalista también decidió hacer una apuesta fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Dado que no hay vuelta atrás luego de la ruptura de la sociedad con el acordeonista Marcos Camino, el proyecto se puso en marcha con otra formación que tiene un perfil similar.

¿Cuándo es el show de Cacho Deicas?

Rubén “Cacho” Deicas decidió organizar un recital el sábado 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex. Se trata del espectáculo en el que participa desde que fue internado por un ACV isquémico transitorio. Entre sus problemas de salud y el conflicto con el otro referente del histórico grupo de cumbia santafesina, el artista pasó más de siete meses alejado de los escenarios.

“Esta es la banda que los va a hacer divertirse”, prometió Cacho con entusiasmo. La invitación lanzada desde su cuenta oficial de Instagram incluye a seis instrumentistas nuevos con los que empezó la puesta a punto dentro de una sala de ensayo.

La primera presentación del cantante después de su internación fue de local. Los Iracundos le dieron la chance de cantar en la ciudad de Santa Fe el viernes 25 de julio y la expectativa creció rápidamente cuando se anunció el evento. El artista hizo tres de las canciones más conocidas de la banda fundada por Camino: “El bombón”, “Por primera vez” y “Títere”.

Después de haber cumplido el primer objetivo, Deicas dejó en claro que no piensa quedarse en su casa a esperar otras invitaciones. El ícono de la cumbia santafesina empezó a calentar motores y reservó uno de los principales teatros de Buenos Aires para levantar el perfil después del conflicto que le puso punto final a una historia de casi medio siglo como la voz de Los Palmeras.

El lanzamiento de la carrera solista del intérprete se confirmó con la participación de Ricardo Gasquero. El productor porteño es el mismo que trabaja con Panam y Uriel Lozano, otro referente del género y amigo de Cacho. De hecho, el exvocalista del Grupo Cali lo llevó a uno de los últimos recitales en los que apareció antes del ACV detectado el 9 de enero.

Por otra parte, el cantante eligió a Maximiliano “Toty” Frutos como director musical de su nueva banda. El instrumentista oriundo de Santo Tomé también pasó por Los Palmeras y en esta ocasión se hizo cargo del bajo para acompañar a la leyenda de la cumbia santafesina.

El nuevo logo y la referencia a su ex banda

Tras anunciar el show, Deicas presentó “el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes”. Fuente: El Once

