Con una vuelta esperada, Boca presentó la lista para enfrentar a Platense

El entrenador Claudio Úbeda definió la lista tras la práctica matutina en el predio de Ezeiza. Además del delantero uruguayo, también vuelve a estar disponible Lucas Janson, recuperado de un desgarro grado II en el oblicuo abdominal izquierdo que lo dejó fuera de competencia durante casi tres semanas.

La vuelta de Cavani, una señal para el ataque

El regreso de Cavani representa una alternativa importante para Boca, que en el inicio de la temporada sufrió varias bajas en ofensiva. El atacante no pudo entrenarse con normalidad durante la pretemporada debido a una lumbalgia que lo dejó afuera de los amistosos ante Millonarios y Olimpia y también de las primeras cuatro fechas del campeonato.

Su último partido oficial había sido el 1 de diciembre del año pasado, cuando ingresó en el segundo tiempo ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Clausura. En los últimos meses de 2025, el delantero alternó entre el banco y la enfermería, afectado por molestias físicas que le impidieron tener continuidad.

Cavani vuelve a estar dentro de la lista de convocados. Foto: Archivo.

Con Miguel Merentiel y Ángel Romero ya a disposición, el retorno del “Matador” amplía el abanico de opciones para el cuerpo técnico, que busca consolidar un equipo competitivo tras un arranque irregular.

Janson también vuelve y pelea por un lugar

La otra novedad en la lista de Boca es Lucas Janson. El ex Tigre había tenido la oportunidad de iniciar la temporada como centrodelantero ante Deportivo Riestra, pero una lesión muscular lo dejó al margen cuando se perfilaba para repetir titularidad frente a Estudiantes.

Esta semana volvió a entrenarse a la par del plantel y fue probado entre los once en la última práctica. A dos días del encuentro ante Platense, el cuerpo técnico evalúa si ocupará un lugar desde el inicio o si aguardará su oportunidad desde el banco, en disputa con los juveniles Iker Zufiaurre y Tomás Aranda.

Posible formación ante Platense

Para el compromiso del domingo, Boca podría formar con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, con la alternativa de Zufiaurre o Aranda en el frente de ataque.

El duelo ante Platense aparece como una oportunidad para que el conjunto de Úbeda recupere confianza y sume regularidad, en un torneo que recién comienza pero que exige resultados inmediatos en la Bombonera. Fuente: El Once

