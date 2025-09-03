Concurso de Ventas de Materiales recuperados en la Planta de Tratamiento

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá informaron que el 8 de septiembre a la hora 10 en la oficina de “Compras y Suministros” ubicada en el palacio municipal en Caseros 965, se realizará un nuevo concurso de los materiales inorgánicos recuperados.

Los proponentes deberán ofertar en pesos, consignando el precio unitario y el total de la oferta en base a las características y cantidades de: – Cartón – (2.000 kg aprox.) – PET Cristal – (12.000 kg aprox.)

Los oferentes deberán presentar en sobre cerrado la propuesta económica, deberán comprometerse a mantener las ofertas por el término de 20 días hábiles.

El retiro de los materiales reciclados inorgánicos deberá realizarse dentro de los treinta 30 días hábiles, desde la Planta de Tratamiento ubicada en el volcadero municipal.