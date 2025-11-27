Confirman que Miranda! se tomará un año sabático en 2026 y no estará en los escenarios

Michelli, representante de Electrorock Producciones –la firma encargada de traer al dúo a esta ciudad el próximo 6 de diciembre–, desmintió categóricamente los rumores sobre una supuesta ruptura entre Ale Sergi y Juliana Gattas.

En una conferencia de prensa junto a autoridades locales ofrecida en el mismo Anfiteatro este jueves, el empresario explicó que las especulaciones sobre peleas surgieron únicamente a raíz de la decisión de tomarse un respiro por parte de la banda a lo largo del próximo año.

Una pausa estratégica

El grupo finaliza un año con una agenda cargada de conciertos tanto en Latinoamérica como en Europa. El desgaste por la intensidad de la gira motivó esta pausa planificada para el próximo ciclo anual.

“Lo concreto es que ellos no van a tocar por un tiempo”, señaló Michelli sobre la situación actual.

Según se entendió, la medida busca preservar el bienestar del grupo tras meses de actividad ininterrumpida.

De este modo, los fanáticos deberán esperar hasta el año 2027 para verlos nuevamente en presentaciones en vivo.

Última oportunidad en Villa María

Ante este panorama, la presentación del próximo sábado 6 de diciembre en Villa María cobra un valor especial para los seguidores de la región.

Michelli instó al público a aprovechar las fechas actuales: “La gente que quiere verlos que haga el esfuerzo porque después no los va a ver por un largo tiempo”, enfatizó.

El viernes 5 de diciembre Miranda! actúa en la ciudad de Córdoba en Quality Arena, y tras pasar por Villa María su gira sigue por Rosario, Montevideo y culmina en Buenos Aires. (Fuente: La Voz)

