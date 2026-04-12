Conflicto bélico en Medio Oriente: fracasaron las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que no se logró consenso porque Teherán no aceptó las condiciones planteadas por Washington, centradas en impedir el desarrollo de armas nucleares. “No pudimos llegar a una situación en la que los iraníes estuvieran dispuestos a aceptar nuestras condiciones”, expresó.

Desde Irán, el portavoz de la Cancillería, Esmaeil Baqaei, calificó las conversaciones como “intensas”, pero responsabilizó a Estados Unidos por el fracaso, al considerar que presentó “demandas excesivas” y requerimientos que calificó de ilegales por “los derechos e intereses legítimos de Irán”.

Diferencias irreconciliables

Las delegaciones mantuvieron posturas enfrentadas desde el inicio, en un contexto donde ambas partes se consideran vencedoras del reciente conflicto. Según trascendió, Washington insistió en la necesidad de un compromiso firme por parte de Irán en materia nuclear, mientras que Teherán reclamó respeto por sus intereses y soberanía.

JD Vance, vicepresidente estadounidense

El vicepresidente estadounidense insistió en que impedir que Teherán se dotara de armas nucleares era el “objetivo central” de Trump. “Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor y última oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”, añadió.

Del lado iraní, remarcaron que el clima de negociación estuvo atravesado por la desconfianza, tras semanas de enfrentamientos y tensiones militares en la región.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que las conversaciones tuvieron lugar en “un ambiente lleno de desconfianza, sospecha y duda” tras más de 40 días de “guerra impuesta” y poco después de que entrara en vigor un alto el fuego.

Esmail Baghei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán

Mientras tanto, EE.UU. insistió en que fueron “flexibles” y “complacientes”. Vance afirmó: “El presidente me pidió que viniera aquí de buena fe y hiciera todo lo posible para conseguir un acuerdo. Lo hicimos y desafortunadamente no pudimos avanzar”.

El vicepresidente dijo que se marchaba tras hacer “una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta”.

Incertidumbre sobre el alto el fuego

El fracaso de las conversaciones deja en duda la continuidad del alto el fuego de dos semanas alcanzado días atrás con mediación de Pakistán. Hasta el momento, no se anunciaron nuevas instancias de diálogo ni se definieron pasos concretos para retomar las negociaciones.

Uno de los puntos más sensibles es la situación del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Irán mantiene restricciones en el paso de buques, mientras Estados Unidos exige su apertura total.

Analistas internacionales advierten que el escenario podría escalar nuevamente, especialmente tras el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en la región.

Escenario regional complejo

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la ofensiva contra Irán “no ha terminado”, lo que añade mayor incertidumbre al contexto geopolítico.

El conflicto se agravó en las últimas semanas tras ataques cruzados que incluyeron bombardeos, drones y el bloqueo parcial de rutas energéticas estratégicas, con impacto directo en los precios internacionales del petróleo.

Desde Pakistán, el canciller Ishaq Dar instó a ambas partes a mantener el diálogo y respetar el alto el fuego, aunque reconoció que el camino hacia un acuerdo será complejo.

A pesar del fracaso, desde Irán señalaron que “la diplomacia nunca termina”, dejando abierta la posibilidad de futuras negociaciones en un escenario que sigue siendo altamente inestable. Fuente: El Once

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