Conmebol confirmó cuándo jugarán Racing por la Libertadores y Lanús por la Sudamericana

Calendario de semifinales

La Academia chocará con Flamengo, primero en el Maracaná y luego en Avellaneda. En tanto, el Granate lo hará frente a U de Chile: la ida en Santiago y la revancha en Argentina.

Racing ya conoce el calendario de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas se metió entre los cuatro mejores por primera vez en 28 años tras eliminar a Vélez en cuartos de final y todo es ilusión. La Academia chocará con Flamengo en una serie que promete emociones fuertes. En tanto, Lanús también sabe cuándo chocará con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Este sábado, Conmebol publicó el fixture completo para ambas competencias.

El partido de ida se disputará el miércoles 22 de octubre desde las 21.30 en el Maracaná de Río de Janeiro.

La revancha se disputará en el Cilindro de Avellaneda el miércoles 29 de octubre a las 21.30.

En tanto, la otra semi entre Liga de Quito y Palmeiras se jugará primero en el Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana el jueves 23 de octubre desde las 19.30 (hora de Ecuador, 21.30 en Argentina); y la revancha se disputará el jueves 30 de octubre en el Allianz Parque de San Pablo desde las 21.30.

Copa Sudamericana: cuándo juegan Lanús y Universidad de Chile por las semifinales

El conjunto que conduce Mauricio Pellegrino buscará la final ante el equipo chileno. El partido de ida se disputará en el Estadio Nacional de Santiago el jueves 23 de octubre desde las 19.

Mientras que la revancha se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús el jueves 30 de octubre a las 19.

En la otra llave, Independiente del Valle recibirá en Quito a Atlético Mineiro el martes 21 de octubre desde las 19.30 (hora local, dos más tarde en Argentina). Y la revancha se desarrollará el martes 28 de octubre en el Arena MRV de Belo Horizonte, desde las 21.30. (fuente Clarín)

