Conmebol confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo y dónde sería

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que Argentina se enfrentará a España en la Finalissima, programada para marzo de 2026.

Este evento reunirá a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa, y se anticipa como uno de los encuentros más esperados del calendario futbolístico internacional, especialmente con la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 a solo tres meses de distancia, donde Argentina buscará revalidar su título.

Escenarios tentativos

Domínguez aseguró que la sede ya fue definida, aunque no reveló la ciudad elegida para el partido. Sin embargo, medios internacionales señalaron que Doha, la capital de Qatar, sería la anfitriona del encuentro.

Según el diario español Marca, el escenario seleccionado sería el Estadio Lusail, en el cual Argentina se coronó como campeón del mundo.

La Finalissima, también conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resurgió en 2022 para reactivar los duelos intercontinentales entre las confederaciones sudamericana y europea, que previamente se habían disputado en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi.

La fecha tentativa para la Finalissima sería el 27 de marzo, coincidiendo con la próxima Fecha FIFA. El máximo organismo futbolístico y las confederaciones involucradas buscaban consolidar este evento como una cita de alcance global. Fuente: El Once

