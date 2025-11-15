Conmovedor mensaje de la entrerriana Miss Universo Argentina: “estar orgullosos de lo que somos”

La modelo, que representará al país en el certamen internacional del 21 de noviembre en Tailandia, publicó un video en el que responde a quienes cuestionan que “le falta pelo” y reafirma un mensaje de aceptación personal.

“Tengo alopecia, nací con esta condición. En esta zona no me crece pelo y no me va a crecer nunca”, comenzó explicando la joven, que ya había visibilizado esta situación meses atrás, poco antes de ganar la corona nacional.

En su descargo, Masset relató que durante años vivió la alopecia como una gran inseguridad. “Nunca lo había hecho público, pero hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte, porque puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones”, expresó con total sinceridad.

Y agregó: “Podría taparlo, lo pensé. Pero esta soy yo, es parte de mí. Me costó mucho aceptarlo y hoy estoy en Miss Universo para demostrar que lo normal es tener inseguridades”.

“No existe la perfección”

La modelo destacó que su objetivo es inspirar a otras personas que atraviesan situaciones similares: “No existe la perfección, no somos perfectos. Tenemos defectos y está bien. Tenemos que estar orgullosos de la persona que somos”.

Su mensaje se viralizó rápidamente y fue celebrado por cientos de usuarios en las redes sociales, que valoraron su apertura y su compromiso por visibilizar una condición que afecta a miles de personas.

No es la primera vez que lo hace: en mayo, días antes de ser coronada Miss Universo Argentina, había publicado un video en Instagram donde confesaba lo difícil que había sido compartirlo públicamente. “Creo que visibilizarlo puede ser de gran ayuda para muchas personas. Esta soy yo y me siento orgullosa de eso”, escribió en aquel posteo.

A pocos días de viajar al certamen mundial, Aldana Masset se prepara para representar al país no solo con su belleza, sino con un mensaje de autenticidad, valentía y autoestima que ya recorre el mundo. (Con información de ElDoce)

