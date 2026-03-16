Consulta Pública por Obra de Circunvalación a la Ciudad de Nogoyá

En el marco del Programa Corredores Estratégicos y Gestión Vial Provincial de Entre Ríos, se realizara una consulta pública sobre el proyecto de obra denominado “Circunvalación a la Ciudad de Nogoyá”.
La misma se llevara a cabo el martes 17 de marzo, a partir de la hora 16, en las instalaciones de la Asociación Cultural Nogoyá, sita en calle Centenario 930.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com