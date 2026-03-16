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    Consulta Pública por Obra de Circunvalación a la Ciudad de Nogoyá

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    En el marco del Programa Corredores Estratégicos y Gestión Vial Provincial de Entre Ríos, se realizara una consulta pública sobre el proyecto de obra denominado “Circunvalación a la Ciudad de Nogoyá”.
    La misma se llevara a cabo el martes 17 de marzo, a partir de la hora 16, en las instalaciones de la Asociación Cultural Nogoyá, sita en calle Centenario 930.

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