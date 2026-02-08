Continúa el ascenso térmico

Pronóstico

El domingo continuaría el ascenso térmico, con marcas que oscilarían entre los 20 y los 36 grados. El pronóstico indica cielo algo a parcialmente nublado y condiciones propias del verano, con calor intenso y sensación térmica elevada, aunque sin lluvias generalizadas previstas.

Por otra parte, cesó el alerta que regía para Gualeguay y Victoria. Fuente: El Once

